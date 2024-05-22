Крупнейший производитель природного газа в США начал сокращать рабочие места — Finance.ua
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Крупнейший производитель природного газа в США начал сокращать рабочие места

Фондовый рынок
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Крупнейший производитель природного газа в США начал сокращать рабочие места
Крупнейший производитель природного газа в США начал сокращать рабочие места
Ведущий американский производитель природного газа Chesapeake Energy начал увольнять сотрудников на этой неделе после завершения продажи своих нефтяных активов.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Увольнения на этой неделе произошли после продажи активов на месторождении Eagle Ford, сообщает Chesapeake. В то же время компания не уточнила размер или объем увольнений.
В 2022 году Chesapeake заявила, что выйдет из сланцевого месторождения Eagle Ford на юге Техаса, что сделает ее чистым производителем природного газа.
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В начале 2023 года компания продала часть этих активов компании INEOS Energy за 1,4 миллиарда долларов, а позже в том же году завершила продажу, продав остальные активы компании SilverBow Resources за 700 миллионов долларов.
В этом году производители природного газа пострадали от низких цен, упавших на 20% в первом квартале из-за высоких запасов и более мягкого, чем ожидалось, спроса. Компания Chesapeake недотянула до прогнозов Уолл-стрит по прибыли, и многие компании, в том числе и Chesapeake, сократили добычу в ответ на это.
По материалам:
Економічна Правда
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