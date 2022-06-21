Стоит ли украинцам скупать валюту: прогноз курса — Finance.ua

Стоит ли украинцам скупать валюту: прогноз курса

Сегодня 11:04 — Валюта

Стоит ли украинцам скупать валюту: прогноз курса

Доллару спрогнозировали стабильность и самую большую привлекательность для вложений.

Хотя начало очередной недели принесло подорожание курса евро и небольшое снижение курса доллара, эксперты рекомендуют украинцам вкладываться в доллар, поскольку состояние заокеанской валюты гораздо устойчивее, чем любой другой.

Так, по словам экономического эксперта Алексея Куща, в пользу большей стабильности доллара играет более высокая учетная ставка Федеральной резервной системы США, что позволит снизить инфляцию. В то же время низкая учетная ставка в 0,25% в еврозоне приведет к более высокой инфляции и девальвации евро.

«Также в пользу доллара говорит и тот факт, что экономика США имеет профицит энергоресурсов и не зависит от роста цен на них, в то время как ЕС и Азия вынуждены энергоресурсы импортировать, что снова-таки негативно влияет на стабильность их валюты», — говорит Алексей Кущ в комментарии «Телеграфу».

Также эксперт советует диверсифицировать свои сбережения и вкладываться в гривну, используя финансовые инструменты, которые могут принести 10-15% годовых, например военные облигации.

«Девальвация гривны неминуема, но когда это произойдет и на какую сумму — предугадать фактически невозможно, лично я бы дальше чем на месяц не заглядывал и думаю, что к середине июля за доллар будут давать не более 40 гривен», — подчеркнул Алексей Кущ.

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