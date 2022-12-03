Стоимость жизни в Норвегии: аренда квартиры, продукты, транспорт и развлечения — Finance.ua

Стоимость жизни в Норвегии: аренда квартиры, продукты, транспорт и развлечения Сегодня 17:00 — Личные финансы

Осло, столица Норвегии, занял 27-е место из 227 городов мира в исследовании стоимости жизни, проведенном компанией Mercer за 2022 год. Многие вещи в Норвегии дорогие, но социальные льготы в сфере образования и здравоохранения относительно компенсируют данную разницу. Для комфортной жизни в Норвегии семье из двух человек необходимо иметь бюджет от 3000 до 3500€ в месяц.

Аренда жилья и коммунальные услуги

Обычно аренда жилья станет одной из основных статей ваших расходов. Однако цены на недвижимость будут намного ниже, если переехать чуть дальше от столицы или в сельскую местность. Например, стоимость жилья в Бергене или Фредрикстаде намного ниже, чем в Осло.

Осло идеально сочетает преимущества мегаполиса и красоту девственной природы. Однокомнатная квартира в центре столицы Норвегии стоит от 1200 евро (12 500 норвежских крон) в месяц. Комната в общей квартире будет стоить вдвое дешевле.

Берген — город известен как «сердце фьордов» или «город между семью горами», внесен в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Цены на аренду однокомнатной квартиры здесь начинаются от 900 € (9300 крон) в месяц.

Тронгейм — самый старый город Норвегии. Большую часть населения города составляют студенты. Именно в Тронгейме проходит наибольшее количество событий и мероприятий в Норвегии. Тем, кто решит поселиться здесь, аренда однокомнатной квартиры обойдется минимум в 1000 евро (11 000 крон).

Также при переезде следует учитывать тот факт, что большинство арендодателей просят внести гарантийный платеж за жилье. Минимум это стоимость аренды за один месяц, однако чаще всего владелец просит оплатить аренду за 3 месяца.

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Стоимость коммунальных услуг в Норвегии также превышает среднюю цену в государствах ЕС. Основные коммунальные услуги (отопление, электричество и газ) для квартиры площадью около 85 м2 обойдутся вам примерно в 180€ (1800 крон) в месяц.

Домашний Интернет — 45€ (475 крон) в месяц.

Цены на продукты в Норвегии

Стоимость продуктов в Норвегии превышает цены в соседних странах почти на 100%, так как в государстве очень высокие налоги. Однако свежая рыба и, в частности, лосось здесь дешевле, чем во многих других странах Европы. Покупать продукты в Норвегии можно в сетях супермаркетов или на рынках. Однако ассортимент товаров не столь велик, как в остальных странах ЕС. Бюджет семьи из 2-х взрослых для покупки продуктов должен составлять от 500 € (5150 крон) в месяц.

Многие норвежцы едут через границу в магазины Швеции, чтобы запастись основными продуктами питания по гораздо более низкой цене.

Цены на развлечения в Норвегии

Вследствие высокой заработной платы персонала в норвежских ресторанах стоимость еды здесь также довольно высока. Данное правило относится даже к ресторанам быстрого питания. Стоимость обеда на двоих (два блюда и напиток) в ресторане среднего класса обойдется в 100€ (1100 крон). Страны индийской, китайской или тайской кухни стоят от 16 до 22€ (170-225 крон).

Стоимость абонемента в фитнес-зал стартует от 50€ (550 крон) в месяц. Билет в кинотеатр от 15€ (150 крон).

Общественный транспорт

Общественный транспорт в Норвегии очень современный и комфортный. Представлен автобусами, трамваями и метро. Проездной на месяц стоит 75-80€ (750-800 крон), разовый билет 4,5€ (44 кроны).

Чтобы сэкономить, можно приобрести велосипед — в Норвегии есть вся необходимая инфраструктура для передвижения по городу на велосипедах.

Стоимость 1 л бензина — более 2€ (21 крона), а также высокие тарифы на парковку и дополнительные налоги для водителей.

Здравоохранение

В Норвегии очень надежная система здравоохранения. В государстве нет бесплатного медицинского обслуживания, однако разработана система субсидий: когда расходы на медицину превысят 200€ (2000 крон) в год, человек освобождается от оплаты за медицинские услуги до конца календарного года.

Консультация врача общей практики стоит 17€ (180 крон). Каждый гражданин и житель Норвегии, проживающий в стране более года, имеет право на медицинское обслуживание.

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