Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов — Finance.ua

Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов Сегодня 16:15 — Энергетика

Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов

Правительство Норвегии заявило, что решило помочь Украине с закупкой газа на предстоящую зиму, предоставив финансирование в размере 2 млрд норвежских крон (195 млн долларов).

Об этом сообщает Reuters

Средства, являющиеся частью ранее объявленного пакета помощи в размере 10 млрд крон, поступят через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

«Важно направлять поддержку через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования», — говорится в заявлении министра финансов Норвегии Трюгве Слагсволда Ведума.

Напомним, ЕБРР готовит экстренный кредит на восстановление украинской энергосистемы.

Как сообщалось ранее, ЕБРР выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать.

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