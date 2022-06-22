Стоимость зерновозов на аукционах Укрзализныци подскочила на 30% — Finance.ua
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Стоимость зерновозов на аукционах Укрзализныци подскочила на 30%

Сегодня 13:33Казна и Политика
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Стоимость использования вагонов-зерновозов на аукционах «Укрзализныци» в среднем составила 2873 грн без НДС/вагон в сутки, что на 33% больше начальной ставки 2167 грн/сут.
При этом максимальная ставка составила 3801 грн/вагон, что на 75% выше начальной ставки, говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».
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Как отмечается, победителем по 90% выставленного объема вагонов на этих аукционах стала компания ООО «Кернел-Трейд», по остальным — ООО «Транс-Групп», ООО «Агроальянс ЛТД». В среднем по каждому из лотов было 8 участников аукционов.
«В прошлом году аукционы привели к росту стоимости пользования вагонами с 1000 грн/сутки до более 6000 грн/сутки. В результате аграрии понесли колоссальные издержки. Сейчас видим аналогичный сценарий — только за один день торгов стоимость взлетела с текущей 2167 грн до максимальной ставки 3801 грн. С такой дорогой логистикой аграриям осенью сеяться нет смысла», — заметил генеральный директор УКАБ Роман Сластен.
В УКАБ отмечают, что во время военного положения и в условиях искусственно созданного дефицита вагонов механизм аукционов неуместен. Следует заметить, что аукционы для повышения стоимости использования вагонов были введены только для зерновозов, тогда как для других типов грузов, в частности 1-го тарифного класса и внеклассовых, существуют преференциальные сниженные ставки как на транспортировку, так и на использование вагонов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: AgroPortal.ua
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