Стоимость зерновозов на аукционах Укрзализныци подскочила на 30% — Finance.ua

Как отмечается, победителем по 90% выставленного объема вагонов на этих аукционах стала компания ООО «Кернел-Трейд», по остальным — ООО «Транс-Групп», ООО «Агроальянс ЛТД». В среднем по каждому из лотов было 8 участников аукционов.
«В прошлом году аукционы привели к росту стоимости пользования вагонами с 1000 грн/сутки до более 6000 грн/сутки. В результате аграрии понесли колоссальные издержки. Сейчас видим аналогичный сценарий — только за один день торгов стоимость взлетела с текущей 2167 грн до максимальной ставки 3801 грн. С такой дорогой логистикой аграриям осенью сеяться нет смысла», — заметил генеральный директор УКАБ Роман Сластен.
В УКАБ отмечают, что во время военного положения и в условиях искусственно созданного дефицита вагонов механизм аукционов неуместен. Следует заметить, что аукционы для повышения стоимости использования вагонов были введены только для зерновозов, тогда как для других типов грузов, в частности 1-го тарифного класса и внеклассовых, существуют преференциальные сниженные ставки как на транспортировку, так и на использование вагонов.