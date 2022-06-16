Экспорт украинского зерна на 10% превышает прошлогодний показатель — Finance.ua
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Экспорт украинского зерна на 10% превышает прошлогодний показатель

Сегодня 19:11Аграрный рынок
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Объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины с начала 2021/22 МГ на 15 июня 2022 г. составил 47,7 млн т, что на 10% превышает показатель прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
Так, пшеницы с начала сезона экспортировано 18,64 млн т, что на 15% превышает прошлогодний показатель.
Поставка ячменя на внешние рынки составила 5,73 млн т (+38%).
Ржи на отчетную дату отправлено 161,5 тыс. т, что значительно превышает прошлогодний показатель (12,5 тыс. т).
Кукурузы экспортировано более 22,87 млн т. Увеличение поставок составило 3% по сравнению с прошлогодними показателями.
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В то же время экспорт украинской муки с начала сезона составил 69,6 тыс. т, что на 41% уступает показателю на аналогичную дату прошлого сезона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: AgroPortal.ua
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