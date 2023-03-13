Стоимость заброшенного дворца культуры в Трускавце во время аукциона выросла в 46 раз — Finance.ua
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Стоимость заброшенного дворца культуры в Трускавце во время аукциона выросла в 46 раз

Фондовый рынок
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Здание дворца культуры «Мир» на окраине Трускавца было продано на аукционе за 46 млн грн. Это в 46 раз дороже стартовой цены.
Речь идет о здании по ул. Бориславской, 47 в Трускавце общей площадью 7774,7 м2. Его выставил на продажу арбитражный управляющий Евгений Гальченко, поскольку дело о банкротстве ООО «Культурно-художественный центр Трускавец», которому принадлежит дворец культуры, находится в Хозяйственном суде Львовской области.
В 2021 году заброшенное здание дворца культуры в Трускавце пытались продать не менее трех раз. Тогда начальная стоимость составляла от 39,8 млн грн до 23,9 млн. грн. Однако все три раза на аукцион не подался ни один участник.
Стоимость заброшенного дворца культуры в Трускавце во время аукциона выросла в 46 раз
В последний раз лот выставили на аукцион 21 февраля с начальной ценой 990 тыс. грн. Купить здание вызвались восемь участников, однако самую высокую цену предложила ФЛП Галина Самкова — 46 млн грн.
Предприниматель Галина Самкова зарегистрирована в Хмельницкой области в селе Судилков Шепетовского района. Ее предпринимательская деятельность связана со строительством и оптовой торговлей.
Отметим, что дворец культуры «Мир» в Трускавце построили в 1986 году под концерты для туристов. Он работал 10 лет, после чего в помещении несколько раз возникали пожары. Впоследствии здание перестало функционировать и пришло в упадок.
По материалам:
Zaxid.net
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