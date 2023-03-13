Стоимость заброшенного дворца культуры в Трускавце во время аукциона выросла в 46 раз — Finance.ua

Стоимость заброшенного дворца культуры в Трускавце во время аукциона выросла в 46 раз Сегодня 17:25 — Фондовый рынок

Здание дворца культуры «Мир» на окраине Трускавца было продано на аукционе за 46 млн грн. Это в 46 раз дороже стартовой цены.

Речь идет о здании по ул. Бориславской, 47 в Трускавце общей площадью 7774,7 м2. Его выставил на продажу арбитражный управляющий Евгений Гальченко, поскольку дело о банкротстве ООО «Культурно-художественный центр Трускавец», которому принадлежит дворец культуры, находится в Хозяйственном суде Львовской области.

В 2021 году заброшенное здание дворца культуры в Трускавце пытались продать не менее трех раз. Тогда начальная стоимость составляла от 39,8 млн грн до 23,9 млн. грн. Однако все три раза на аукцион не подался ни один участник.

В последний раз лот выставили на аукцион 21 февраля с начальной ценой 990 тыс. грн. Купить здание вызвались восемь участников, однако самую высокую цену предложила ФЛП Галина Самкова — 46 млн грн.

Предприниматель Галина Самкова зарегистрирована в Хмельницкой области в селе Судилков Шепетовского района. Ее предпринимательская деятельность связана со строительством и оптовой торговлей.

Отметим, что дворец культуры «Мир» в Трускавце построили в 1986 году под концерты для туристов. Он работал 10 лет, после чего в помещении несколько раз возникали пожары. Впоследствии здание перестало функционировать и пришло в упадок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.