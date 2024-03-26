Стоимость всех мировых единорогов составляет $3,8 трлн — исследование Сегодня 22:53

Стоимость всех мировых единорогов составляет $3,8 трлн — исследование

В 2023 году отметки в $1 млрд достигла 71 компания. В то время как в 2021 году нового единорога фиксировали каждые 16 часов.

Об этом говорится в исследовании компании CB Insights, которая предоставляет рыночную аналитику о частных компаниях и деятельности инвесторов.

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В настоящее время существует 1229 единорогов,. Их совокупная стоимость — $3,8 трлн, что примерно сравнимо с ВВП Германии, говорят аналитики. Как пишет The Guardian, в 2023 году ВВП Германии составил $4,5 трлн, страна заняла третье место в мире по объему экономики.

Компании — генераторы ИИ становятся единорогами быстрее других

В среднем компаниям-единорогам понадобилось более семи лет, чтобы достичь миллиардной отметки с момента основания: от 6,6 лет для финансовых услуг до 7,7 лет для здравоохранения.

Но компаниям, работающим в области генеративного ИИ, нужно почти вдвое меньше времени — 3,9 года. А некоторым еще меньше: парижский LLM-разработчик Mistral AI спустя 8 месяцев после основания получил отметку в $2 млрд.

Чем занимаются единороги

Больше всего единорогов занимаются корпоративными технологиями — 31% от всех. (Исследователи разбили категорию на HR-технологии и кибербезопасность). В общем, эта отрасль быстро растет: половина зафиксированных за последние 6 месяцев единорогов относятся к этой категории.

Индустрия финансовых услуг занимает второе место с долей 18%, за ней — потребительские товары и розничная торговля с 17%.

В области здравоохранения и «наук о жизни» количество единорогов сократилось со 122 до 117 с момента последнего обновления анализа CB Insights в октябре 2023 года.

В целом в клубе единорогов представлены 53 страны и региона. Большая часть зарегистрирована в США — 53%. Далее следует сконцентрированный на промышленном секторе и торговле Китай (14%). Затем Индия, Великобритания и Израиль.

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