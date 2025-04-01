Стоимость украинских облигаций опустилась до минимума за 4 месяца — Finance.ua

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Стоимость украинских облигаций опустилась до минимума за 4 месяца

Фондовый рынок
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Стоимость украинских облигаций опустилась до минимума за 4 месяца
Стоимость украинских облигаций опустилась до минимума за 4 месяца
Долларовые облигации Украины упали до самого низкого уровня за последние четыре месяца после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал владимира путина.
Об этом сообщает Bloomberg.
Слова Трампа развеяли надежду на скорое заключение соглашения о прекращении огня, что отразилось на рынке.
Цена суверенной долларовой облигации с погашением в 2034 году упала почти на 2 цента до уровня ниже 53 центов за доллар. В прошлом месяце долг торговался на уровне более 61 цент на фоне оптимизма относительно того, что Трамп может быстро разрешить конфликт.
Цена украинских облигаций резко выросла после победы Трампа на выборах на фоне растущих ожиданий, что американский лидер быстро положит конец конфликту.

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Однако ралли развернулось после пика в начале февраля, поскольку инвесторы сомневаются в том, какое мирное соглашение получит Украина.
«Похоже, что это сочетание нескольких вещей — люди, которые берут на себя высокий риск из-за неопределенности в мире, и, возможно, более реалистичная оценка перспектив мирного соглашения», — сказал Тимоти Эш, старший стратег по суверенным рынкам развивающихся стран в RBC Bluebay.
По материалам:
Економічна Правда
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