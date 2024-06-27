Стоимость проезда в Украине: в каких областях самый дешевый общественный транспорт — Finance.ua
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Стоимость проезда в Украине: в каких областях самый дешевый общественный транспорт

Личные финансы
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Стоимость проезда в Украине: в каких областях самый дешевый общественный транспорт
Стоимость проезда в Украине: в каких областях самый дешевый общественный транспорт
Средняя стоимость проезда в общественном транспорте Украины отличается в зависимости от области.
Издание РБК-Украина рассказывает о стоимости проезда в разных регионах Украины, а также от чего она может зависеть.

Стоимость проезда в разных регионах Украины

Согласно информации Государственной службы статистики, по состоянию на май 2024 года среднемесячная стоимость проезда в городском транспорте Украины составила 9,31 грн за один билет.
Самая низкая стоимость проезда была зафиксирована:
  • в Киевской области — 5 грн
  • в Херсонской области — 6 грн
  • в Кировоградской области — 6,48 грн
  • в Харьковской области — 6,60 грн
Средняя стоимость билета на проезд в общественном транспорте Киева составляла в среднем 8 грн.
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В то же время самыми дорогими регионами по стоимости проезда оказались:
  • Полтавская область — 10,95 грн
  • Черновицкая область — 12,96 грн
  • Черниговская область — 13,84 грн
  • Житомирская область — 15 грн
  • Львовская область — 15,74 грн
Стоимость проезда в Украине: в каких областях самый дешевый общественный транспорт

От чего может зависеть стоимость проезда

Средняя стоимость проезда в разных областях Украины может зависеть от ряда важных факторов:
  • уровня доходов граждан
  • стоимости жизни
  • общего экономического состояния области
  • стоимости горючего
  • стоимости обслуживания и ремонта транспорта
  • заработных плат работников и других «операционных» расходов
  • уровня финансовой поддержки местными или государственными органами власти
  • конкуренции среди транспортных компаний
  • длины маршрутов (количества остановок)
  • сложности обслуживания маршрутов и т. п.
По материалам:
РБК-Україна
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