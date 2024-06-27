Стоимость проезда в Украине: в каких областях самый дешевый общественный транспорт — Finance.ua

Стоимость проезда в Украине: в каких областях самый дешевый общественный транспорт Сегодня 19:04 — Личные финансы

Стоимость проезда в Украине: в каких областях самый дешевый общественный транспорт

Средняя стоимость проезда в общественном транспорте Украины отличается в зависимости от области.

Издание РБК-Украина рассказывает о стоимости проезда в разных регионах Украины, а также от чего она может зависеть.

Стоимость проезда в разных регионах Украины

Согласно информации Государственной службы статистики, по состоянию на май 2024 года среднемесячная стоимость проезда в городском транспорте Украины составила 9,31 грн за один билет.

Самая низкая стоимость проезда была зафиксирована:

в Киевской области — 5 грн

в Херсонской области — 6 грн

в Кировоградской области — 6,48 грн

в Харьковской области — 6,60 грн

Средняя стоимость билета на проезд в общественном транспорте Киева составляла в среднем 8 грн.

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В то же время самыми дорогими регионами по стоимости проезда оказались:

Полтавская область — 10,95 грн

Черновицкая область — 12,96 грн

Черниговская область — 13,84 грн

Житомирская область — 15 грн

Львовская область — 15,74 грн

От чего может зависеть стоимость проезда

Средняя стоимость проезда в разных областях Украины может зависеть от ряда важных факторов:

уровня доходов граждан

стоимости жизни

общего экономического состояния области

стоимости горючего

стоимости обслуживания и ремонта транспорта

заработных плат работников и других «операционных» расходов

уровня финансовой поддержки местными или государственными органами власти

конкуренции среди транспортных компаний

длины маршрутов (количества остановок)

сложности обслуживания маршрутов и т. п.

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