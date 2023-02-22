Стоимость обслуживания госдолга для США растет. Как это влияет на курс доллара? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Стоимость обслуживания госдолга для США растет. Как это влияет на курс доллара? Сегодня 12:35 — Валюта

Расходы правительства США на выплату процентов по государственному долгу преодолели отметку в 50% от трат на оборонные нужды. Госдолг на данный момент превысил 31 трлн долларов США — относительный рост с 2009 года составил 138%. ФРС, в свою очередь, с начала прошлого года увеличила учетную ставку с 0,25% до 4,75% годовых. Судя по данным инфляции, этот показатель будет расти и далее. В итоге стоимость обслуживания госдолга за достаточно непродолжительный период поднялась почти в 20 раз. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Госдолг США (трлн USD). Источник: tradingeconomics.com

Правительство США выплатило по процентам в 2022 году 475 млрд долларов. Если учетная ставка ФРС к концу текущего года достигнет 5,50%, то данная статья бюджетных расходов может превысить отметку в 550 млрд. Ситуация может улучшиться лишь в случае снижения ключевой ставки к допандемийным значениям. Для этого инфляция должна упасть до 2% в годовом исчислении, что сейчас представляется маловероятным.

При сохранении ФРС США учетной ставки на текущем уровне расходы на обслуживание госдолга к 2025 году возрастут до 725 млрд долларов — 11% от всех трат госбюджета. В таком случае спрос на американские гособлигации заметно сократится, а их главным покупателем станет Федрезерв. Все это может привести к ослаблению доллара США в долгосрочной перспективе.

Учетная ставка ФРС США (%). Источник: tradingeconomics.com

В этой ситуации главная задача регулятора — как можно быстрее добиться снижения инфляции, чтобы начать активное «смягчение» монетарной политики и не допустить нового долгового кризиса. Иначе ФРС придется заниматься скупкой бондов США, тем самым увеличивая темпы роста цен. Учитывая все указанные факторы, ожидать снижения ставки в текущем году не приходится.

Рынок акций будет оставаться под давлением, так как ресурсов для роста практически нет, а резервы коммерческих банков не бесконечны. Это дает основания констатировать, что технологический сектор стал первой жертвой текущей денежно-кредитной политики ФРС.

RoboForex По материалам:

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