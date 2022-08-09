Стоимость недвижимости в метавселенных значительно упала — Finance.ua

Стоимость недвижимости в метавселенных значительно упала 09.08.2022, 01:33 — Технологии&Авто

Стоимость недвижимости в метавселенных значительно упала

После осеннего всплеска стоимость недвижимости в метавселенных стала резко падать. Падение стоимости и объем продаж происходит вместе с аналогичным падением стоимости криптовалют и цен на NFT в последние месяцы.

Как сообщает The Information , объем торговли недвижимостью в Metaverse вырос в ноябре после ребрендинга Facebook в Meta Platforms. Ребрендинг подчеркнул потенциал метавселенной для более широкой аудитории, увидевшей, как одна из крупнейших в мире технологических компаний склоняется к виртуальному миру.

Однако уже вскоре был замечен отток капитала. Торговля землей на шести крупнейших платформах, включая Decentraland и The Sandbox, снизилась на 97% по сравнению с ноябрьским пиком. Объем торгов достиг максимума 229 миллионов долларов в ноябре, а затем упал до 8 миллионов долларов в июне.

Общий объем продаж упал с 16 000 в ноябре до 2000 в июне. Тем временем средняя цена на землю в июне составила 3300 долларов, что почти на 80% ниже пикового уровня в 16 300 долларов четырьмя месяцами ранее.

По мнению многих экспертов, снижение цен может быть связано с волатильностью на рынке криптовалют, где также произошло снижение стоимости биткоина и основных альтоинов.

«В начале года вокруг метавселенной было так много ажиотажа, что мы его как будто потеряли», — прокомментировал Эрик Кляйн, основатель MetaSpace REIT.

Коммерческая недвижимость в метавселенной рассматривалась как один из следующих рубежей. Как и в физическом мире, владельцы недвижимости осваивают землю, создавая виртуальные витрины и продавая или сдавая в аренду компаниям, желающим продавать товары или использовать маркетинг.

Напомним, у четырех крупнейших метавселенных (таких как Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels и Somnium) продажи виртуальной недвижимости в прошлом году превысили $500 млн, и были большие надежды, что в этом году достигнут отметки в $1 млрд.

Метавселенная — это общее виртуальное пространство, основанное на цифровом воспроизведении нашей вселенной, дополненном огромным количеством возможностей и воплощающим различные фантазии. Простыми словами, то метавселенную можно назвать всем известным Minecraft, но на блокчейне и с возможностью социального взаимодействия.

Build Portal По материалам:

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