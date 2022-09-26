Стоимость коммуналки в Европе: как меняются тарифы перед отопительным сезоном — Finance.ua
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Стоимость коммуналки в Европе: как меняются тарифы перед отопительным сезоном

Личные финансы
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Стоимость коммуналки в Европе: как меняются тарифы перед отопительным сезоном
Стоимость коммуналки в Европе: как меняются тарифы перед отопительным сезоном
Европейские государства, как и Украина, готовятся к суровой зиме. Постепенный отказ от поставок российских энергоносителей привел к росту цен на газ и электроэнергию в Европе. «Слово и дело» проанализировало, сколько стоят коммунальные услуги в странах Европы, и как перед отопительным сезоном изменились цены на газ и электричество (по данным сервиса Numbeo).
Если брать стоимость коммунальных услуг в расчете на квартиру площадью 85 квадратов, то самая дорогая коммуналка по состоянию на сентябрь в Эстонии — 260 евро (в сумму входит стоимость электричества, отопления, воды, вывоза мусора). В августе стоимость цен на электричество и газ в стране выросла на 26 и 35% соответственно.
В Германии в прошлом месяце тарифы на газ для бытовых потребителей выросли на 29%, а на электричество — на 12%. Таким образом, коммуналка стоит немцам в среднем 242 евро.
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Почти идентичную сумму за коммунальные услуги платят в Латвии и Австрии — 238 и 237 евро соответственно на сентябрь. В Латвии газ в августе подорожал на 2%, а электричество — на 16%. В Австрии, напротив, ощутимее подорожал газ (на 11%).
Замыкает пятерку стран с высокой стоимостью коммунальных услуг Чехия: по состоянию на сентябрь ее жители платят в среднем 221 евро. Тарифы на электричество в стране практически не выросли, а вот газ подорожал на 25%.
Самое сильное удорожание тарифов ощутили в Греции. В августе стоимость газа для бытовых потребителей выросла на 41%, а электричества — на 34%. По состоянию на сентябрь коммуналка в Греции стоит 190 евро.
Стоимость коммуналки в Европе: как меняются тарифы перед отопительным сезоном
В соседней с нами Польше коммунальные услуги сейчас стоят около 184 евро в месяц. В Венгрии платят 129 евро. При этом тарифы на газ в стране не росли, а на электричество вообще снизились на 2%.
В Украине же стоимость коммуналки едва ли не самая низкая в Европе — 84 евро по состоянию на сентябрь. И напомним, что в течение этого отопительного сезона тарифы расти не будут.
По материалам:
Слово і Діло
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