Долги за коммуналку: кто из украинцев может не платить, а кому грозит потеря имущества — Finance.ua

Долги за коммуналку: кто из украинцев может не платить, а кому грозит потеря имущества Вчера 17:18 — Личные финансы

Долги за коммуналку: кто из украинцев может не платить, а кому грозит потеря имущества

Киевляне начали получать вызовы в суд за неуплату коммуналки. В соцсетях распространяется волна возмущений, мол, все это — незаконно.

Как говорится в сюжете «Завтрака с 1+1», еще в марте появилось постановление, в котором говорится, что до прекращения или отмены военного положения в Украине запрещается начисление и взыскание неустойки за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.

Однако в августе депутаты приняли закон, одобрив перечень тех, с кого коммунальщики не могут взыскать долг на период военного положения. Эти изменения относятся в первую очередь к людям, проживающим в районах ведения боевых действий или во временной оккупации. Именно им государство дает отсрочку от уплаты долга, а на остальных территориях это нововведение больше не действует.

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Однако если ваш город был в оккупации определенное время, есть исключения. Олег Попенко, глава союза потребителей коммунальных услуг, пояснил, что накопившиеся долги именно за период временной оккупации можно не платить.

Чтобы коммунальщики произвели перерасчет ваших платежей, необходимо предоставить справку, подтверждающую ваше отсутствие дома на период оккупации населенного пункта или во время проведения боевых действий в регионе. Ее можно получить в горсовете н.п., где вы находились в эвакуации.

А вот игнорирование уплаты долгов может стоить не только ваших финансов, но и имущества.

«Если у вас есть долги за жилищно-коммунальные услуги, есть решение суда о взыскании этих долгов, то у вас могут арестовать не только имущество, но и карточные счета и авто», — подчеркнул Попенко.

Список громад, находящихся в районах боевых действий, оккупированных или окруженных, можно просмотреть на сайте Минреинтеграции.

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УНІАН По материалам:

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