Стоимость хакерской атаки на «Киевстар» может достигать миллионов долларов, — эксперт — Finance.ua
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Стоимость хакерской атаки на «Киевстар» может достигать миллионов долларов, — эксперт

Финтех и Карты
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Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал, что стоимость хакерской атаки на «Киевстар» может достигать миллионов долларов.
«Этот тип атаки относится к APT-атаке — advanced persistent threat. То есть это самый высокий, самый сложный и опасный для жертвы тип атак, который требует длительной подготовки. Речь идет о месяцах и даже годах подготовки. Стоимость подготовки подобного класса атак может достигать миллионов долларов» , — сообщил в эфире информационного телемарафона Корсун.
По его словам, в этой атаке могут быть задействованы десятки и сотни специалистов высочайшего уровня. Он также добавил, что ожидал подобных атак в начале широкомасштабного вторжения россии, «но тогда не сложилось почему-то у россиян».
«Но прошло почти два года и одна из их задумок все же добилась успеха. К сожалению, должны признавать, что это успешная, очень сложная атака», — сказал он.
Эксперт отметил, что целью этой атаки был только деструктив. Это означает, что организаторами этой атаки были спонсированные государствами хакеры, которых не интересуют деньги.
12 декабря Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на мобильного оператора «Киевстар». По одной из версий, за хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.
Позже президент компании «Киевстар» Александр Комаров заявил, что «Киевстар» планирует возобновление некоторых сервисов во второй половине дня.

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По материалам:
УНІАН
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