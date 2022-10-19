Стоимость гречки может снизиться до 60–70 грн за килограмм — Минагрополитики Сегодня 07:12 — Аграрный рынок

Стоимость гречки может снизиться до 60–70 грн за килограмм — Минагрополитики

В Минагрополитики прогнозируют снижение цены на гречку.

Об этом рассказал в эфире «Суспільне. Новини» директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.

«В настоящее время на перерабатывающие предприятия поступает гречка из нового урожая. Есть перспективы, что цена снизится до 60–70 грн за килограмм», — отметил он.

По его словам, больше всего гречки намолотили аграрии именно Сумщины — 15,5 тыс. тонн. Хотя и со сбором урожая в прифронтовых и приграничных зонах есть определенные трудности из-за безопасности работников и частично разрушенной инфраструктуры.

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Далее следует Житомирщина и Хмельнитчина — каждая из областей уже собрала по 15,2 тыс. тонн гречки.

В общей сложности гречки на сегодня собрали более 120 тыс. тонн. Ожидается ее в этом сезоне более 150 тыс. тонн.

По словам Игоря Виштака, дождливый сентябрь задержал на две недели сбор поздней группы зерновых. Однако по итогам урожая этого года будет полностью обеспечена внутренняя потребность Украины в зерновых, масличных и сахаре. Кроме того, будет сохранен мощный экспортный потенциал.

bizagro По материалам:

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