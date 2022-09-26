Производство гречки в 1,5 раза превысит внутреннее потребление — Finance.ua

Производство гречки в 1,5 раза превысит внутреннее потребление Сегодня 05:03 — Аграрный рынок

В этом году аграрии посеяли гречихи больше обычного. Ожидается, что урожай составит 140-150 тыс. т.

Об этом рассказал первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Он отметил, что внутреннее потребление гречихи составляет 100-110 тыс. т.

«Аграрии откликнулись на призыв потребителей и государства и значительно увеличили посевные площади под гречиху. За последнее десятилетие мы впервые выйдем с производством гречки, что в 1,5 раза больше внутреннего потребления. И это даже позволит нам сформировать внутренний запас», — подчеркнул первый замминистра.

Напомним, на 16 сентября аграрии намолотили 58,5 тыс. т гречихи с площади 40,5 тыс. га (34%), при урожайности 1,44 т/га.

Также Минагрополитики прогнозирует, что сахара в Украине будет около 1,2 млн т. При этом внутреннее его потребление у нас составляет 1,15 млн т. Это значит, что отечественным сахаром украинцы также будут полностью обеспечены.

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Kurkul По материалам:

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