Производство гречки в 1,5 раза превысит внутреннее потребление — Finance.ua
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Производство гречки в 1,5 раза превысит внутреннее потребление

Аграрный рынок
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В этом году аграрии посеяли гречихи больше обычного. Ожидается, что урожай составит 140-150 тыс. т.
Об этом рассказал первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
Он отметил, что внутреннее потребление гречихи составляет 100-110 тыс. т.
«Аграрии откликнулись на призыв потребителей и государства и значительно увеличили посевные площади под гречиху. За последнее десятилетие мы впервые выйдем с производством гречки, что в 1,5 раза больше внутреннего потребления. И это даже позволит нам сформировать внутренний запас», — подчеркнул первый замминистра.
Напомним, на 16 сентября аграрии намолотили 58,5 тыс. т гречихи с площади 40,5 тыс. га (34%), при урожайности 1,44 т/га.
Также Минагрополитики прогнозирует, что сахара в Украине будет около 1,2 млн т. При этом внутреннее его потребление у нас составляет 1,15 млн т. Это значит, что отечественным сахаром украинцы также будут полностью обеспечены.
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По материалам:
Kurkul
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