Стоимость Bitcoin впервые за два года превысила $47 тысяч — Finance.ua

Стоимость Bitcoin впервые за два года превысила $47 тысяч
Стоимость самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin превысила 47 тысяч долларов, что является самым высоким показателем с марта 2022 года.
Об этом сообщает CNBC.
Согласно данным Coin Metrics, в пятницу цена флагманской криптовалюты выросла более чем на 4%, до 47 307 долларов — впервые с марта 2022 года.
Вторая по популярности в мире криптовалюта Ether подорожала на 3% - до 2 511,75 долларов.
«Недавний рост цены Bitcoin можно объяснить недавним притоком средств в спотовые биржевые фонды, близкой перспективой халвинга (уменьшение вдвое вознаграждения майнерам за добычу криптовалюты — ред.), что, как правило, вызывает оптимизм у инвесторов, поскольку после этого цены часто стремительно растут», — заявила гендиректор Defiance ETFs Сильвия Яблонски.
Bitcoin приближается к ключевому «уровню сопротивления», который исследовательская компания Fairlead Strategy в начале этой недели определила на уровне 48 600 долларов.
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