Стоимость Bitcoin превысила 71 тысячу долларов — Finance.ua

Стоимость Bitcoin превысила 71 тысячу долларов Сегодня 11:55 — Криптовалюта

Стоимость Bitcoin превысила 71 тысячу долларов

Самая большая криптовалюта сегодня утром установила новый рекорд — более 71 тысячи долларов за один Bitcoin.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные агрегатором данных о криптовалютах CoinGecko

Стоимость Bitcoin впервые превысила уровень $71 000, поднявшись до нового рекорда в начале этой недели. Поднявшись в цене на 2,3% всего за сутки. На момент написания этого материала Bitcoin торговался дороже 71 200 долларов.

Активы из первой десятки по капитализации двигаются в разных направлениях. Ethereum подорожал меньше, чем Bitcoin, за последние сутки, тогда как XRP (Ripple), ADA (Cardano) и DOGE (Dogecoin) даже немного упали.

УНН По материалам:

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