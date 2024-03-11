Стоимость Bitcoin превысила 71 тысячу долларов — Finance.ua

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Стоимость Bitcoin превысила 71 тысячу долларов

Криптовалюта
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Стоимость Bitcoin превысила 71 тысячу долларов
Стоимость Bitcoin превысила 71 тысячу долларов
Самая большая криптовалюта сегодня утром установила новый рекорд — более 71 тысячи долларов за один Bitcoin.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные агрегатором данных о криптовалютах CoinGecko.
Стоимость Bitcoin впервые превысила уровень $71 000, поднявшись до нового рекорда в начале этой недели. Поднявшись в цене на 2,3% всего за сутки. На момент написания этого материала Bitcoin торговался дороже 71 200 долларов.

Курс криптовалют к доллару 💸

Активы из первой десятки по капитализации двигаются в разных направлениях. Ethereum подорожал меньше, чем Bitcoin, за последние сутки, тогда как XRP (Ripple), ADA (Cardano) и DOGE (Dogecoin) даже немного упали.
По материалам:
УНН
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