Стоимость аренды в Киевской области снизилась на четверть — Finance.ua

Стоимость аренды в Киевской области снизилась на четверть Сегодня 17:05 — Личные финансы

Стоимость аренды в Киевской области снизилась на четверть

Рынок долгосрочной аренды жилой недвижимости в Киевской области активно восстанавливается. Как свидетельствует аналитика OLX , если сравнивать июль и май, то предложение выросло на треть и составило 6 266 объявлений об аренде. А по сравнению с июлем 2021 года выбор квартир вырос почти втрое.

Где сдают больше всего жилья? Больше всего вариантов в прошлом месяце было в деоккупированном Ирпене — 2 569 квартир. Также немалый выбор предлагали в Броварах — 1 378 предложений. Приблизительно одинаковое количество свободного жилья в Борисполе и Буче (979 и 919 объявлений соответственно).

Кстати, в этих же городах украинцы наиболее активно откликались на предложения по аренде.

Самые популярные города среди арендаторов в июле (по количеству сообщений и звонков в ответ на объявление):

Бровары — 4 487 откликов;

Ирпень — 3 497 откликов;

Борисполь — 2 209 откликов;

Буча — 1 364 отклика;

Васильков — 668 откликов.

Что с ценами

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средние цены на аренду Киевской области в июле тоже существенно снизились:

однушки подешевели на 1 400 грн (-28,5%),

двухкомнатные квартиры — на 1 500 грн (-24%),

а трехкомнатные — на 2 000 грн (-23%).

При этом если сравнивать июль этого года с маем, то цены практически не изменились.

Несмотря на значительные разрушения, понесенные отдельными городками области, на стоимость аренды, как и в мирное время, больше повлияли приближенность к Киеву, размер города и развитость инфраструктуры.

К примеру, самые низкие цены на аренду , как и в прошлом году, в поселке Бородянка: в среднем 3 500 грн/месяц за одно- или двухкомнатную квартиру.

, как и в прошлом году, в поселке Бородянка: в среднем 3 500 грн/месяц за одно- или двухкомнатную квартиру. В Борисполе, Буче и Гостомеле снять однокомнатное жилье можно было за 5 000 грн/месяц.



Чуть меньше 5500 грн/месяц составила аренда в Ирпене или Василькове.

А вот дороже всего — около 6 000 грн/месяц — было арендовать жилье в Броварах.



Двухкомнатные квартиры в Киевской области сдают в среднем в пределах 5 500 — 8 000 грн/месяц. Трешки в июле стоили в пределах 6 000 — 9 000 грн/месяц. Самые доступные цены на квартиры в Василькове, Борисполе и Буче, а самые высокие ценники на аренду в июле были в Ирпене и Ворзеле.

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