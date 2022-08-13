Стоимость аренды в Киевской области снизилась на четверть — Finance.ua

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Стоимость аренды в Киевской области снизилась на четверть

Личные финансы
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Стоимость аренды в Киевской области снизилась на четверть
Стоимость аренды в Киевской области снизилась на четверть
Рынок долгосрочной аренды жилой недвижимости в Киевской области активно восстанавливается. Как свидетельствует аналитика OLX, если сравнивать июль и май, то предложение выросло на треть и составило 6 266 объявлений об аренде. А по сравнению с июлем 2021 года выбор квартир вырос почти втрое.
Где сдают больше всего жилья? Больше всего вариантов в прошлом месяце было в деоккупированном Ирпене — 2 569 квартир. Также немалый выбор предлагали в Броварах — 1 378 предложений. Приблизительно одинаковое количество свободного жилья в Борисполе и Буче (979 и 919 объявлений соответственно).
Кстати, в этих же городах украинцы наиболее активно откликались на предложения по аренде.
Самые популярные города среди арендаторов в июле (по количеству сообщений и звонков в ответ на объявление):
  • Бровары — 4 487 откликов;
  • Ирпень — 3 497 откликов;
  • Борисполь — 2 209 откликов;
  • Буча — 1 364 отклика;
  • Васильков — 668 откликов.

Что с ценами

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средние цены на аренду Киевской области в июле тоже существенно снизились:
  • однушки подешевели на 1 400 грн (-28,5%),
  • двухкомнатные квартиры — на 1 500 грн (-24%),
  • а трехкомнатные — на 2 000 грн (-23%).
При этом если сравнивать июль этого года с маем, то цены практически не изменились.
Несмотря на значительные разрушения, понесенные отдельными городками области, на стоимость аренды, как и в мирное время, больше повлияли приближенность к Киеву, размер города и развитость инфраструктуры.
  • К примеру, самые низкие цены на аренду, как и в прошлом году, в поселке Бородянка: в среднем 3 500 грн/месяц за одно- или двухкомнатную квартиру.
  • В Борисполе, Буче и Гостомеле снять однокомнатное жилье можно было за 5 000 грн/месяц.
  • Чуть меньше 5500 грн/месяц составила аренда в Ирпене или Василькове.
  • А вот дороже всего — около 6 000 грн/месяц — было арендовать жилье в Броварах.
Двухкомнатные квартиры в Киевской области сдают в среднем в пределах 5 500 — 8 000 грн/месяц. Трешки в июле стоили в пределах 6 000 — 9 000 грн/месяц. Самые доступные цены на квартиры в Василькове, Борисполе и Буче, а самые высокие ценники на аренду в июле были в Ирпене и Ворзеле.
По материалам:
Finance.ua
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