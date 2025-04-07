Стоимость аренды коммерческих площадей в составе ЖК почти достигла довоенного уровня — Finance.ua

Стоимость аренды коммерческих площадей в составе ЖК почти достигла довоенного уровня Сегодня 20:20 — Недвижимость

Стоимость аренды коммерческих площадей в составе ЖК почти достигла довоенного уровня

Арендные ставки на рынке коммерческих площадей в составе жилых комплексов в Украине почти достигли показателей довоенного уровня, однако пока только в гривневом эквиваленте, отмечают эксперты рынка.

«Арендные ставки в 2022 году просели на 30−40%, однако с середины 2023 года началась постепенная стабилизация. Сегодня ставки приблизились к довоенным показателям, особенно в густонаселенных районах», — рассказал агентству «Интерфакс-Украина» СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев.

По его словам, компания сохраняет гибкость условий арендаторов. Например, есть возможность аренды с правом выкупа помещения, практикуется индивидуальный подход к графику оплаты в первые месяцы работы бизнеса, в частности, введение арендных «каникул» на первые месяцы.

Мехтиев указал, что компания оставляет за собой 20−30% коммерческих площадей для дальнейшего управления или аренды с целью обеспечить наполненность ЖК необходимыми сервисами. Для остальных помещений могут быть введены ограничения, закрепленные договором, например запрет на открытие ночных клубов, ломбардов или учреждений с вредными выбросами.

Аналогичный подход практикуется в компании KAN Development, сообщила ее пресс-служба. Так, определенную часть помещений девелопер самостоятельно сдает в аренду, чтобы обеспечить наличие ключевых сервисов — медицинских услуг, аптек, продуктовых магазинов. Договоры тоже фиксируют ограничения для видов бизнеса, например, запрет на громкие виды деятельности.

С недавних пор договоры аренды также часто дополняют специальными пунктами, регулирующими взаимоотношения не период исключения электричества или компенсации затрат на альтернативную энергетику, отметил операционный директор Avalon Ярослав Возняк.

В целом арендные ставки на коммерческие лоты в составе ЖК сильно зависят от конкретного объекта, его локации, трафика и функционала, сообщила коммерческий директор «Интергал-Буд» Анна Лаевская. По ее словам, «Интергал-Буд» оставляет в собственном арендном фонде помещение со сроком окупаемости до 12 лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.