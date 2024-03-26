Стивидор, тигляр, дизайнер одежды для животных: подборка неординарных вакансий марта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стивидор, тигляр, дизайнер одежды для животных: подборка неординарных вакансий марта

Личные финансы
3
Стивидор, тигляр, дизайнер одежды для животных: подборка неординарных вакансий марта
Стивидор, тигляр, дизайнер одежды для животных: подборка неординарных вакансий марта
Специалисты robota.ua подготовили подборку неординарных вакансий марта. Знакомьтесь с предложениями от работодателей и узнайте, чем занимается тигляр, стивидор, зооняня, шоколадник и сканировщик. Поторопитесь откликнуться, ведь вакансии быстро закрываются.

Стивидор в KERNEL

📍 Черноморск
Лидер украинского агросектора ищет в команду работника. Если вы умеете: готовить и организовывать безопасную работу судов на причалах; поддерживать деловые отношения с представителями администрации судов и сюрвейерскими компаниями; отслеживать грузовой план — откликайтесь на вакансию. Анонсируется развоз работников из/в г. Одесса.
Откликнуться

Кондитер, конфетчик, шоколадник в «Рошен Эксклюзив»

📍 Киев
Будущий работник будет: снимать шоколад с транспортера, укладывать шоколад в тару; заниматься подготовкой шоколадной массы для формирования шоколада вручную; рисовать шоколадом; заливать шоколадную массу в фигурные или простые формы; выбивать шоколад из форм после охлаждения; склеивать фигурный шоколад.
Откликнуться

Артист мужского хора в «Дударик»

📍 Львов
Национальная хоровая капелла проводит конкурс на замещение должностей артист хора 2 категории (1 тенор, 2 баритон) и артист высшей категории (1 тенор или контральто). Воспользуйтесь шансом проявить себя.
Откликнуться

Сканировщик/архивариус в Fondy

📍 Киев
Финтех-компания в поиске специалиста: проверять наличие документов, сканировать и обеспечивать их дальнейшее хранение в базе данных; регистрировать входящую и исходящую корреспонденцию компании; получать и отправлять почтовую корреспонденцию, взаимодействовать с курьерскими службами.
Откликнуться

Стартер-финишер инженерно-аэродромного обеспечения в Воинскую часть А2602

📍 Львов
Среди обязанностей: обеспечение старта и посадки самолетов на аэродроме; выполнение технических работ по подготовке аэродрома к взлетам и прилетам; контроль за работой авиационных команд в процессе старта и посадки; ведение документации по учету состояния аэродрома.
Откликнуться

Дизайнер одежды для животных в «Сузір'я»

📍 Харьков
Национальная компания по производству зоотоваров приглашает в свою команду. Основные задачи: разработка и зарисовка эскизов моделей изделий с использованием систем автоматизированного проектирования; подбор ассортимента материалов и фурнитуры для изготовления образцов новой коллекции; прорисовка экспериментальных образцов (одной модели не более 3-х образцов) для утверждения на художественном совете; подготовка и представление новых сезонных моделей на художественном совете по отбору образца-эталона.
Откликнуться

Тигляр в «Интегра-Групп»

📍 Одесса
На работу приглашают тигляра на участок высекания и тиснения. Рассматривают кандидатов без опыта работы, но с похожими навыками резки материалов.
Что входит в обязанности: высекание изделий из бумаги, переплетного картона, поролона, изолона и т. п.; тиснение фольгой на бумажных, картонных заготовках; работа со штанцформами; настройка, перенастройка и уход за вверенным оборудованием; выполнение плана задания на день и правил компании.
Откликнуться

Шлифовщик деталей для обуви в Vashe Zdorovia Trading

📍 Киев
Национальный дистрибьютор ортопедических изделий, средств реабилитации, товаров для здоровья и медицинской техники открывает вакансию. Что придется делать будущему работнику: шлифовать части обуви (стельки) на шлифовальной машине; соблюдать стандарты и правила производства по качеству и ритму изготовления продукции.
Откликнуться

Зооняня в Dog Care

📍 Ивано-Франковск
Компания, специализирующаяся на предоставлении ухода и услуг для домашних животных, объявляет об открытии вакансии. Обязанности: подача пищи и воды животным в соответствии с расписанием кормления; прогулки с собаками; уход за чистотой и комфортом животных; взаимодействие с собственниками и обеспечение отчетности о состоянии животных.
Откликнуться

Раскрасчик по стеклу

📍 Львов
Задачи для будущего работника: художественное оформление (нанесение рисунка) на елочные игрушки (шарики), разрисовка елочных украшений кистью ручным способом. Среди требований: развитая фантазия, художественный вкус, навыки рисования (обязательно), сосредоточенность; хорошее зрение. Работодатель анонсирует индивидуальное обучение непосредственно на производстве.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.