Стивидор, тигляр, дизайнер одежды для животных: подборка неординарных вакансий марта — Finance.ua

Стивидор, тигляр, дизайнер одежды для животных: подборка неординарных вакансий марта
Специалисты robota.ua подготовили подборку неординарных вакансий марта. Знакомьтесь с предложениями от работодателей и узнайте, чем занимается тигляр, стивидор, зооняня, шоколадник и сканировщик. Поторопитесь откликнуться, ведь вакансии быстро закрываются.
Стивидор в KERNEL
📍 Черноморск
Лидер украинского агросектора ищет в команду работника. Если вы умеете: готовить и организовывать безопасную работу судов на причалах; поддерживать деловые отношения с представителями администрации судов и сюрвейерскими компаниями; отслеживать грузовой план — откликайтесь на вакансию. Анонсируется развоз работников из/в г. Одесса.
Кондитер, конфетчик, шоколадник в «Рошен Эксклюзив»
📍 Киев
Будущий работник будет: снимать шоколад с транспортера, укладывать шоколад в тару; заниматься подготовкой шоколадной массы для формирования шоколада вручную; рисовать шоколадом; заливать шоколадную массу в фигурные или простые формы; выбивать шоколад из форм после охлаждения; склеивать фигурный шоколад.
Артист мужского хора в «Дударик»
📍 Львов
Национальная хоровая капелла проводит конкурс на замещение должностей артист хора 2 категории (1 тенор, 2 баритон) и артист высшей категории (1 тенор или контральто). Воспользуйтесь шансом проявить себя.
Сканировщик/архивариус в Fondy
📍 Киев
Финтех-компания в поиске специалиста: проверять наличие документов, сканировать и обеспечивать их дальнейшее хранение в базе данных; регистрировать входящую и исходящую корреспонденцию компании; получать и отправлять почтовую корреспонденцию, взаимодействовать с курьерскими службами.
Стартер-финишер инженерно-аэродромного обеспечения в Воинскую часть А2602
📍 Львов
Среди обязанностей: обеспечение старта и посадки самолетов на аэродроме; выполнение технических работ по подготовке аэродрома к взлетам и прилетам; контроль за работой авиационных команд в процессе старта и посадки; ведение документации по учету состояния аэродрома.
Дизайнер одежды для животных в «Сузір'я»
📍 Харьков
Национальная компания по производству зоотоваров приглашает в свою команду. Основные задачи: разработка и зарисовка эскизов моделей изделий с использованием систем автоматизированного проектирования; подбор ассортимента материалов и фурнитуры для изготовления образцов новой коллекции; прорисовка экспериментальных образцов (одной модели не более 3-х образцов) для утверждения на художественном совете; подготовка и представление новых сезонных моделей на художественном совете по отбору образца-эталона.
Тигляр в «Интегра-Групп»
📍 Одесса
На работу приглашают тигляра на участок высекания и тиснения. Рассматривают кандидатов без опыта работы, но с похожими навыками резки материалов.
Что входит в обязанности: высекание изделий из бумаги, переплетного картона, поролона, изолона
и т. п.; тиснение фольгой на бумажных, картонных заготовках; работа со штанцформами; настройка, перенастройка и уход за вверенным оборудованием; выполнение плана задания на день и правил компании.
Шлифовщик деталей для обуви в Vashe Zdorovia Trading
📍 Киев
Национальный дистрибьютор ортопедических изделий, средств реабилитации, товаров для здоровья и медицинской техники открывает вакансию. Что придется делать будущему работнику: шлифовать части обуви (стельки) на шлифовальной машине; соблюдать стандарты и правила производства по качеству и ритму изготовления продукции.
Зооняня в Dog Care
📍 Ивано-Франковск
Компания, специализирующаяся на предоставлении ухода и услуг для домашних животных, объявляет об открытии вакансии. Обязанности: подача пищи и воды животным в соответствии с расписанием кормления; прогулки с собаками; уход за чистотой и комфортом животных; взаимодействие с собственниками и обеспечение отчетности о состоянии животных.
Раскрасчик по стеклу
📍 Львов
Задачи для будущего работника: художественное оформление (нанесение рисунка) на елочные игрушки (шарики), разрисовка елочных украшений кистью ручным способом. Среди требований: развитая фантазия, художественный вкус, навыки рисования (обязательно), сосредоточенность; хорошее зрение. Работодатель анонсирует индивидуальное обучение непосредственно на производстве.
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