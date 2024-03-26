Стивидор, тигляр, дизайнер одежды для животных: подборка неординарных вакансий марта — Finance.ua

Стивидор, тигляр, дизайнер одежды для животных: подборка неординарных вакансий марта Сегодня 14:04 — Личные финансы

Стивидор, тигляр, дизайнер одежды для животных: подборка неординарных вакансий марта

Специалисты robota.ua подготовили подборку неординарных вакансий марта. Знакомьтесь с предложениями от работодателей и узнайте, чем занимается тигляр, стивидор, зооняня, шоколадник и сканировщик. Поторопитесь откликнуться, ведь вакансии быстро закрываются.

Стивидор в KERNEL

📍 Черноморск

Лидер украинского агросектора ищет в команду работника. Если вы умеете: готовить и организовывать безопасную работу судов на причалах; поддерживать деловые отношения с представителями администрации судов и сюрвейерскими компаниями; отслеживать грузовой план — откликайтесь на вакансию. Анонсируется развоз работников из/в г. Одесса.

Кондитер, конфетчик, шоколадник в «Рошен Эксклюзив»

📍 Киев

Будущий работник будет: снимать шоколад с транспортера, укладывать шоколад в тару; заниматься подготовкой шоколадной массы для формирования шоколада вручную; рисовать шоколадом; заливать шоколадную массу в фигурные или простые формы; выбивать шоколад из форм после охлаждения; склеивать фигурный шоколад.

Артист мужского хора в «Дударик»

📍 Львов

Национальная хоровая капелла проводит конкурс на замещение должностей артист хора 2 категории (1 тенор, 2 баритон) и артист высшей категории (1 тенор или контральто). Воспользуйтесь шансом проявить себя.

Сканировщик/архивариус в Fondy

📍 Киев

Финтех-компания в поиске специалиста: проверять наличие документов, сканировать и обеспечивать их дальнейшее хранение в базе данных; регистрировать входящую и исходящую корреспонденцию компании; получать и отправлять почтовую корреспонденцию, взаимодействовать с курьерскими службами.

Стартер-финишер инженерно-аэродромного обеспечения в Воинскую часть А2602

📍 Львов

Среди обязанностей: обеспечение старта и посадки самолетов на аэродроме; выполнение технических работ по подготовке аэродрома к взлетам и прилетам; контроль за работой авиационных команд в процессе старта и посадки; ведение документации по учету состояния аэродрома.

Дизайнер одежды для животных в «Сузір'я»

📍 Харьков

Национальная компания по производству зоотоваров приглашает в свою команду. Основные задачи: разработка и зарисовка эскизов моделей изделий с использованием систем автоматизированного проектирования; подбор ассортимента материалов и фурнитуры для изготовления образцов новой коллекции; прорисовка экспериментальных образцов (одной модели не более 3-х образцов) для утверждения на художественном совете; подготовка и представление новых сезонных моделей на художественном совете по отбору образца-эталона.

Тигляр в «Интегра-Групп»

📍 Одесса

На работу приглашают тигляра на участок высекания и тиснения. Рассматривают кандидатов без опыта работы, но с похожими навыками резки материалов.

Что входит в обязанности: высекание изделий из бумаги, переплетного картона, поролона, изолона и т. п. ; тиснение фольгой на бумажных, картонных заготовках; работа со штанцформами; настройка, перенастройка и уход за вверенным оборудованием; выполнение плана задания на день и правил компании.

Шлифовщик деталей для обуви в Vashe Zdorovia Trading

📍 Киев

Национальный дистрибьютор ортопедических изделий, средств реабилитации, товаров для здоровья и медицинской техники открывает вакансию. Что придется делать будущему работнику: шлифовать части обуви (стельки) на шлифовальной машине; соблюдать стандарты и правила производства по качеству и ритму изготовления продукции.

Зооняня в Dog Care

📍 Ивано-Франковск

Компания, специализирующаяся на предоставлении ухода и услуг для домашних животных, объявляет об открытии вакансии. Обязанности: подача пищи и воды животным в соответствии с расписанием кормления; прогулки с собаками; уход за чистотой и комфортом животных; взаимодействие с собственниками и обеспечение отчетности о состоянии животных.

Раскрасчик по стеклу

📍 Львов

Задачи для будущего работника: художественное оформление (нанесение рисунка) на елочные игрушки (шарики), разрисовка елочных украшений кистью ручным способом. Среди требований: развитая фантазия, художественный вкус, навыки рисования (обязательно), сосредоточенность; хорошее зрение. Работодатель анонсирует индивидуальное обучение непосредственно на производстве.

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