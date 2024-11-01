Стимулирование экономики Китая дало толчок производству — Bloomberg — Finance.ua
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Стимулирование экономики Китая дало толчок производству — Bloomberg

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Первые основные экономические показатели Китая после того, как власти объявили о своих недавних стимулирующих мерах, свидетельствуют о том, что экономика несколько стабилизировалась, а производственный и жилищный сектора демонстрируют предварительные признаки восстановления.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как официальные, так и частные показатели промышленной активности в октябре превысили ожидания аналитиков, а продажи жилья впервые выросли в текущем году.
Сообщается, что эти данные стали первыми, которые отражают активность за целый месяц после наибольших усилий Пекина по стимулированию экономики со времен пандемии.
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Caixin неожиданно вырос до 50,3 в прошлом месяце с 49,3 в сентябре.
Еще одним признаком улучшения доверия является то, что продажи жилой недвижимости в Китае подскочили на 73% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем.
Объем продаж нового жилья от 100 крупнейших компаний в сфере недвижимости вырос на 7,1% по сравнению с 2023 годом, что стало первым ростом в годовом исчислении в 2024 году.
Отмечается, что индекс CSI 300 торгуемых на бирже китайских акций вырос на 1%.
Эти данные являются предварительной оценкой усилий Китая, направленных на подведение черты под замедлением экономики.
Они свидетельствуют о том, что настроения улучшились еще до того, как политические меры, включая фискальные, были полностью развернуты.
По материалам:
Економічна Правда
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