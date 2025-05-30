Стефанишина сообщила, почему следующие недели будут решающими для торгового сотрудничества с ЕС — Finance.ua

Стефанишина сообщила, почему следующие недели будут решающими для торгового сотрудничества с ЕС Сегодня 16:44

Стефанишина сообщила, почему следующие недели будут решающими для торгового сотрудничества с ЕС

Украина и Европейская комиссия согласились до конца июля определиться с постоянным форматом торгового сотрудничества, и следующие недели будут решающими для достижения взаимовыгодного и долгосрочного решения.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина во время совещания в Министерстве аграрной политики, передает Укринформ.

Главной темой совещания стала будущая торговля с Евросоюзом по завершении действия автономных торговых преференций 5 июня, формирование дальнейшей политики в сфере аграрной торговли, в частности, в рамках статьи 29 Соглашения об ассоциации с ЕС.

Стефанишина, докладывая о ходе переговорного процесса с Еврокомиссией по торговой политике, напомнила, что стороны достигли принципиальных договоренностей относительно промежуточного решения в сфере торговли, которое вступит в силу после 5 июня и обеспечит непрерывность экспорта украинской продукции в ЕС.

«Обе стороны согласились до конца июля этого года определиться с постоянным форматом торгового сотрудничества. Следующие недели будут решающими для достижения взаимовыгодного и долгосрочного решения», — подчеркнула Стефанишина.

Укрінформ По материалам:

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