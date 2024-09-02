Стефанишина рассказала, когда Украина вступит в НАТО — Finance.ua
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Стефанишина рассказала, когда Украина вступит в НАТО

Казна и Политика
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Стефанишина рассказала, когда Украина вступит в НАТО
Стефанишина рассказала, когда Украина вступит в НАТО
Украина присоединится к Североатлантическому альянсу как суверенная, независимая страна в пределах границ 1991 года. Остальные варианты не обсуждались.
Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос о вступлении в НАТО «частями», то есть территориями, контролируемыми Украиной де-факто, Стефанишина заявила: «Я не считаю, что Украина должна предлагать сейчас какие-то решения до того, как союзники не предложили украинское членство в Альянсе».
По ее словам, Украина будет слышать всех союзников, вести переговоры с каждым из 32 государств-членов НАТО.
«Мы не будем никогда задавать вопросы относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО», — сказала она.
Стефанишина пояснила, что на этапе, когда речь будет идти о ратификации решения о признании Украины в НАТО, Киев будет общаться со всеми, и этот процесс будет открытым, публичным. «Но на данном этапе между Украиной и союзниками не создан ни один формат, где такие дискуссии могут иметь место», — добавила она.
Напомним, в августе 2024 года абсолютное большинство украинцев продолжает демонстрировать свою неготовность выполнять требования России для завершения войны.
По данным опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, на признание оккупированных территорий частью рф ради прекращения войны готовы пойти только 9% украинцев, а неприемлемым это считают 81%.
Готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили 18,5% украинцев, но большинство считает это неприемлемым (67%).
Неприемлем для абсолютного большинства украинцев и отказ от членства в Европейском Союзе (71%), а готовых уступить его — 17%.
По материалам:
РБК-Україна
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