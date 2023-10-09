Стефанишина: ЕС не начнет переговоры о вступлении с другими странами без решения по Украине — Finance.ua
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Стефанишина: ЕС не начнет переговоры о вступлении с другими странами без решения по Украине

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Стефанишина: ЕС не начнет переговоры о вступлении с другими странами без решения по Украине
Стефанишина: ЕС не начнет переговоры о вступлении с другими странами без решения по Украине
Переговоры по другим странам о вступлении других стран в Европейский союз не начнутся, пока не будет решен вопрос относительно Украины.
Такое мнение для РБК-Украина высказала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.
Нельзя исключать, что условная Венгрия, дружащая с рф и имеющая собственные интересы, в частности по вопросу нацменьшинств, может наложить свое вето на начало переговоров. Или Польша, несмотря на союзничество в войне, может использовать этот процесс для решения зернового вопроса, который в последнее время обострил отношения между Киевом и Варшавой.
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Поэтому сейчас, по словам Стефанишиной, основная задача Украины — построение консенсуса внутри Евросоюза. Для этого Киев проводит активную индивидуальную работу с каждой столицей ЕС.
«На этом этапе могу утверждать, что каждое государство-член ЕС понимает: ни одно решение о начале переговоров о вступлении с другими странами-кандидатами не может быть принято без соответствующего решения по Украине», — добавила вице-премьер.
Напомним, 23 июня 2022 года Евросовет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
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По материалам:
РБК-Україна
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