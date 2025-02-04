Стажировки февраля: 10 интересных вакансий для специалистов без опыта — Finance.ua

Стажировки февраля: 10 интересных вакансий для специалистов без опыта Сегодня 13:02 — Личные финансы

Стажировки февраля: 10 интересных вакансий для специалистов без опыта

Воспользуйся возможностью получить первый опыт работы у ведущих работодателей. Если вы уже закончили или заканчиваете обучение и готовы делать первые шаги на карьерном поприще, предлагаем обратить внимание на подборку стажировок от robota.ua.

ProCredit Bank

Банк объявляет конкурс на должность. Шанс получить работу есть у студентов 4 или 5 курсов, которые стремятся получить опыт работы, в частности, международный, а также знают английский (будет преимуществом).

Стажировка предполагает интенсивное обучение комплексному и качественному обслуживанию бизнес-клиентов и участие в реальных переговорах с ними. Стажеры смогут работать full-day & half-day.

Помощник юриста (стажер) в PrimoCollect Group

📍 Львов

Международная финансовая компания открывает работу. Рассматривают студентов без опыта. Будущий стажер будет заниматься сопровождением судебных дел и подготовкой процессуальных документов (заявлений, ходатайств, пояснений) в суд. Предлагается, в частности, корпоративное изучение английского.

Purchase order office intern в Huawei Ukraine

📍 Киев

Мировой лидер в области ИКТ-решений ищет стажера , который будет вести внутреннюю коммуникацию с другими отделами и внешнюю коммуникацию с клиентами; возьмет на себя финансовые и технические обязанности; будет работать в системах загрузки/выгрузки документов для аудита и анализа, составления отчетности; будет готовить техническую документацию и выставлять счета.

Если вас заинтересовала вакансия, отправляйте резюме только на английском языке.

Специалист по сопровождению пациентов (интерн) в «Добробут»

📍 Киев

Медицинская сеть приглашает в команду . Рассматривают кандидатов с незаконченным средним медицинским образованием; уверенных пользователей ПК, имеющих навыки работы в 1С и Doctor Eleks.

Требуется: осуществлять телефонное сопровождение пациентов; помогать пациентам после выписки из стационара/визита в клинику; помогать формировать записи на прием к врачу, диагностику, вызов НП (при необходимости); разъяснять рекомендации и назначения врача (при необходимости).

Nestle Purina® Graduate Program

📍 Львов

«Nestle в Украине» приглашает студентов и выпускников 4−6 курсов, обучающихся по направлению ветеринарной медицины, к участию в первой градуатской программе от Nestle PURINA®. Стажеров ждет уникальная программа подготовки специалистов в ветеринарной отрасли; проектная работа в основных подразделениях бизнеса кормов для животных; поддержка и обучение от наставника и руководителей; личностный рост и профессиональное развитие.

Продолжительность программы — 1 год. Трудоустройство — полный рабочий день.

Стажер Account Manager в Starcom (Publicis Groupe)

📍 Киев

Ведущее агентство в области размещения рекламы приглашает на стажировку с последующим трудоустройством. Стажер сможет пройти обучение и познакомиться с софтом компании и спецификой работы в сфере медиа; будет помогать Account Manager в реализации рекламных кампаний; получит опыт обработки больших массивов данных для подготовки отчетов; научится разбираться в медийных показателях и работать со всеми видами медиа; будет обеспечивать ведение и контроль документооборота; будет вести коммуникацию с другими департаментами внутри компании.

Стажер на руководителя магазина JYSK

Обучение будет проходить в головном офисе компании в Киеве. Международная компания предлагает присоединиться к программе стажировки, состоящей из 5 модулей, каждый продолжительностью 1 неделя: обзор теории, кейсы и ролевые игры, работа в группах, воркшопы и коллективные обсуждения. В программе стажировки совмещается практический опыт работы в магазинах и теоретические знания.

Стажер отдела трансфертного ценообразования в PwC

📍 Киев

Международная сеть фирм, предоставляющая аудиторские, консалтинговые, налоговые и юридические услуги, приглашает на стажировку студентов 3−6 курсов и выпускников.

Предлагаются: возможности для профессионального и личного развития — АССА, внутренние и внешние тренинги, бесплатные занятия по английскому языку в офисе; возможность карьерного роста от интерна до партнера; медицинское страхование, корпоративный психолог и клубы по интересам (футбол, волейбол, кино и др.).

Помощник аудитора (интерн) в Baker Tilly

📍 Киев, Одесса, Тернополь, Запорожье

Аудиторская и консалтинговая компания приглашает в команду кандидата с базовыми знаниями бухгалтерского учета (формы отчетности, принципы ведения бухгалтерского учета, основные проводки).

Анонсируется: обеспечение рабочей техникой; обучение и совершенствование знаний за средства компании (в частности, АССА, ОСНАД, САР); курсы английского языка; программа психологической поддержки и медицинское страхование.

Эколог (практика) в Райффайзен Банк

📍 Киев

Банк приглашает приобщиться к реальным проектам в сфере экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG) и получить опыт работы под руководством опытных специалистов. Лучшие студенты смогут трудоустроиться в банке и продолжить карьеру по направлению ESG и устойчивому развитию.

Анонсируется: индивидуальное наставничество и поддержка; гибкий график (можно совмещать практику с обучением); электронный сертификат о прохождении практики.

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