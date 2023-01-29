Статус S в Швейцарии: можно ли сменить страну защиты — Finance.ua

Статус S в Швейцарии: можно ли сменить страну защиты Сегодня 12:06

Беженцы из Украины, временно проживающие в Швейцарии, должны подавать документы на получение статуса S. Со временем многие украинцы хотят вернуться домой или переехать в другую страну, поэтому возникает вопрос об изменении временной защиты в Швейцарии и отказе от особого статуса.

Швейцария продолжает принимать и поддерживать беженцев из Украины. Лица, не имеющие соответствующего статуса в другой стране ЕС или ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной торговли), могут получить временную защиту в этой стране. Однако есть исключения.

Вы можете получить убежище в Швейцарии и другой европейской стране одновременно, только если страна сильно перегружена войной в Украине. К числу таких стран относится, например, Польша. В противном случае украинцу откажут в статусе S в Швейцарии.

Как узнать, сильно ли страна перегружена украинскими беженцами?

Напишите письмо на ukraine@sem.admin.ch с вопросом, является ли ваш случай исключением. Если вы получите утвердительный ответ, вы можете рассчитывать на получение статуса S.

Что означает статус S в Швейцарии

Этот статус распространяется на лиц, ищущих защиту в Швейцарии. Он действителен в течение года, но может быть продлен.

С таким статусом украинец может покидать территорию страны и возвращаться без дополнительных документов. Это также позволяет официально работать или стать самозанятым.

Для получения статуса S необходимо предварительно подать заявку на сайте RegisterMe и записаться на дальнейшую регистрацию. Подробнее о шагах регистрации по ссылке

Как отменить статус S

• Если вы уезжаете из страны, необходимо подать письменное заявление об отказе от временной защиты. Загрузите образец здесь

• Отправьте заполненное и подписанное заявление в Государственный секретариат по вопросам миграции SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern, включая ваш номер N.

Финансовая помощь беженцам из Швейцарии для возвращения в Украину

Кантон Цюрих помогает беженцам вернуться домой. Украинцы могут получить 500 франков на человека, но не больше 2000 франков на семью.

За более подробной информацией обращайтесь в информационное бюро кантона Цюрих :

— по адресу: Schaffhauserstrasse 78, Rückkehrberatung, 8090 Curych;

— звоните по телефону +41796813087 и +41432595295;

— пишите на rkb@sa.zh.ch.

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