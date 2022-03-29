Статус беженца и право на временную защиту: в чем разница — Finance.ua

Статус беженца и право на временную защиту: в чем разница

Сегодня 08:00

Статус беженца и право на временную защиту: в чем разница, фото Укринформ

Согласно данным ООН, уже более 3 млн украинцев уехали за границу.

Согласно Директиве ЕС 2001/55/EC от 20.07.2001 года, право на временную защиту имеют все граждане Украины, пересекшие границу, убегая от войны.

Законодательство большинства стран, поддерживающих украинцев в эти нелегкие времена, было адаптировано к новым реалиям, поэтому помощь и убежище можно получить по упрощенной процедуре. Был продлен и срок пребывания на их территории без визы или официального статуса беженца — до 12-18 месяцев, с возможностью дальнейшей пролонгации.

Это правило касается граждан Украины, пересекших границу после 24.02.2022 года или проживавших в стране по туристической или рабочей визе.

В странах Европейского Союза украинцам предлагается получить статус беженца или оформить временную защиту. Это кардинально разные процедуры, которые помогают получить не только убежище, но и определенный правовой статус.

Временная защита позволяет переселенцам легально проживать на территории страны в определенный срок. Они получают доступ к рынку труда, социальной защите, медицине и образованию.

позволяет переселенцам легально проживать на территории страны в определенный срок. Они получают доступ к рынку труда, социальной защите, медицине и образованию. В то же время они в любой момент могут вернуться в Украину или получить официальный статус беженца.

Также переселенцы могут остаться в стране и после окончания действия временной защиты на общих основаниях (трудовая миграция, приобретение гражданства, воссоединение семьи и т.п.).

Что касается беженцев, то это лица, которые в своей стране подвергаются преследованию из-за политических взглядов, вероисповеданий, расовой или социальной принадлежности. Дальнейшее пребывание на Родине для них невозможно, из-за преследований и реальной угрозы жизни и здоровью. Статус беженца приобретается по более сложной процедуре.

то это лица, которые в своей стране подвергаются преследованию из-за политических взглядов, вероисповеданий, расовой или социальной принадлежности. Дальнейшее пребывание на Родине для них невозможно, из-за преследований и реальной угрозы жизни и здоровью. Статус беженца приобретается по более сложной процедуре. После заполнения бумаг и собеседования нужно сдать свой украинский паспорт и ждать 3-6 месяцев (а то и больше) решения соответствующих органов. Устроиться на работу можно только после получения статуса или через 6 месяцев после пересечения границы.

(а то и больше) решения соответствующих органов. Устроиться на работу можно только после получения статуса или через 6 месяцев после пересечения границы. Вернуться домой или переехать в другую страну в этот период нельзя, как и получить назад свои документы.

После получения статуса беженца переселенцы получают новые удостоверения личности, доступ к рынку труда, социальной защите, бесплатному образованию и медицине.

Они свободно могут передвигаться по территории ЕС и изменять страну проживания. Но есть и ограничения: отсутствие права голоса на выборах высшего руководства государства, невозможность занимать определенные государственные должности и служить в армии.

Впрочем, удостоверение беженца — шанс начать новую жизнь за границей для многих людей, которые потеряли все на своей Родине.

Что лучше выбрать — временную защиту или статус беженца? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от желания конкретного человека и его планов на дальнейшую жизнь. И все же юристы советуют воспользоваться правом на временное убежище, ведь это поможет легче адаптироваться в новом социуме и в дальнейшем сделать взвешенный выбор.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.