В США разрабатывают гиперзвуковой грузовой самолет — Finance.ua

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В США разрабатывают гиперзвуковой грузовой самолет

Технологии&Авто
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В США разрабатывают гиперзвуковой грузовой самолет
В США разрабатывают гиперзвуковой грузовой самолет
Американская компания Hyperian Aerospace объявила о разработке революционного гиперзвукового грузового самолета HyperLiner Cargo.
По заявлению компании, он сможет развивать скорость до 12 360 км/ч и доставлять 10 тонн груза в любую точку мира менее чем за 1,5 часа. Например, перелет из Нью-Йорка в Лондон займет всего 27 минут, а из Нью-Йорка в Сидней — 1 час 30 минут.
Самолет будет работать на сжатом водороде, что обеспечит нулевые выбросы углекислого газа и сделает грузоперевозки более экологичными. Hyperian Aerospace отмечает, что существующая авиадоставка грузов неэффективна и вредит окружающей среде, тогда как гиперзвуковые технологии позволят решить эти проблемы. В заявлении компании говорится, что новая технология «преобразует глобальные цепочки поставок».
Компания также представила несколько других перспективных разработок, включая гиперзвуковые пассажирские и военные самолеты, космические аппараты и ракеты. Среди них — наступательная гиперракета HM3, которая сможет достигать скорости до 30 870 км/ч и иметь колоссальную ударную мощность. Военный реактивный самолет HYPERBomber, по заявлению Hyperian Aerospace, сможет преодолевать расстояние до 22 200 км и достигать любой точки Земли за 1,5 часа.
Гиперзвуковые технологии становятся стратегически важной отраслью для США, поскольку Китай и россия уже располагают гиперзвуковыми ракетами и активно развивают аналогичные проекты. В долгосрочной перспективе успешная реализация этих разработок может стать важным прорывом американской авиации и логистики.
По материалам:
НВ
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