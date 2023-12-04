Стартовали продажи нового Ford Mondeo с рекордно низким расходом топлива — Finance.ua

Стартовали продажи нового Ford Mondeo с рекордно низким расходом топлива Сегодня 22:26

Стартовали продажи нового Ford Mondeo с рекордно низким расходом топлива

Компания Ford запустила продажи гибридной версии Ford Mondeo. Популярный седан бизнес-класса с экономической плагин-гибридной силовой установкой уже доступен у дилеров в КНР.

Бензоэлектрический Ford Mondeo предлагается в топовых комплектациях Deluxe и ST-Line стоимостью от 190 до 220 тыс. юаней (около текущего обменного курса). Его силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 190 лошадиных сил, 131-сильного электродвигателя и вариатора E-CVT.

Внешне гибридная версия Ford Mondeo выделяется 19-дюймовыми аэродинамическими дисками и соответствующими шильдиками. Также новинка получила оригинальную настройку приборной панели и три режима езды: стандартный, спортивный и экономичный.

Напомним, в начале ноября 2023 года Ford представил новый гоночный Mustang для гонок NASCAR 2024 года.

MMR По материалам:

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