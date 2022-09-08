Стартовала продажа недорогого седана Volkswagen за $16 000 — Finance.ua

Стартовала продажа недорогого седана Volkswagen за $16 000
Новый Volkswagen Virtus 2022 г. поступил в производство. Бюджетный седан на базе Polo обойдется от 16 000 до 21 000 долларов.
Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.
Volkswagen Virtus — это преемник Polo Sedan, который долгое время продавали в Украине. Автомобили выпускают еще с 2017 года, но недавно его представили только на американском рынке. Теперь модель обновили, а географию ее продаж существенно расширили. Для этого были открыты дополнительные производственные мощности в Индии.
Virtus — это по-прежнему седан Volkswagen Polo, только с другим названием, что видно по дизайну авто. В модели 2022 года заменены бамперы, оптика и решетка радиатора. Близким родственником Virtus является новая Skoda Slavia.
Размеры Volkswagen Virtus 2022:
- длина — 4561 мм;
- ширина — 1752 мм;
- высота — 1487 мм;
- колесная база — 2651 мм.
В салоне заменили руль и обновили переднюю панель. Кроме того, новый Volkswagen Virtus в топовой версии получил виртуальную приборную панель и 10-дюймовый сенсорный дисплей. У седана большой 521-литровый багажник. Список опций включает доступ без ключа, климат-контроль, вентиляцию сидений, камеру заднего вида, навигацию и беспроводную зарядку смартфонов.
На выбор предложены бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). В первом случае предусмотрена 6-ступенчатая механическая или автоматическая КПП, во втором — механика или 7-ступенчатый робот DSG.
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