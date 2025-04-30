IBM планирует инвестировать в США 150 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет — Finance.ua

IBM планирует инвестировать в США 150 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет Сегодня 06:28 — Технологии&Авто

IBM планирует инвестировать в США 150 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет

Американская корпорация International Business Machines (IBM) планирует инвестировать 150 миллиардов долларов в США в течение следующих пяти лет. Планируемые инвестиции включают более 30 миллиардов долларов на исследования и разработку мейнфреймов и квантовых компьютеров.

Об этом сообщает Вloomberg.

IBM, одна из крупнейших компаний-работодателей в сфере технологий в стране, заявила, что ее цель — подпитывать экономику и «ускорять свою роль мирового лидера в области вычислений».

«С момента нашего основания 114 лет назад мы уделяли особое внимание рабочим местам и производству в Америке, и благодаря этим инвестициям и производственным обязательствам мы гарантируем, что IBM останется эпицентром самых передовых в мире вычислительных возможностей и возможностей искусственного интеллекта», — отметил генеральный директор Арвинд Кришна.

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За последние пять лет IBM потратила на исследования и разработки в мировом масштабе $33,6 млрд. Общие операционные расходы компании за этот период составили $141,8 млрд.

Мейнфреймовые системы IBM — серверы, формирующие внутреннюю инфраструктуру многих крупных предприятий — производятся в северной части штата Нью-Йорк. В бизнес-планах компании продолжить проектировать, создавать и собирать квантовые компьютеры в США.

IBM не единственные, кто поддерживает политику 47-го президента США по расширению и базированию производства в США. В частности, компании от Apple и Eli Lilly. разработали планы потратить миллиарды долларов на развитие отечественного производства после избрания Дональда Трампа.

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