IBM планирует инвестировать в США 150 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет — Finance.ua
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IBM планирует инвестировать в США 150 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет

Технологии&Авто
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IBM планирует инвестировать в США 150 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет
IBM планирует инвестировать в США 150 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет
Американская корпорация International Business Machines (IBM) планирует инвестировать 150 миллиардов долларов в США в течение следующих пяти лет. Планируемые инвестиции включают более 30 миллиардов долларов на исследования и разработку мейнфреймов и квантовых компьютеров.
Об этом сообщает Вloomberg.
IBM, одна из крупнейших компаний-работодателей в сфере технологий в стране, заявила, что ее цель — подпитывать экономику и «ускорять свою роль мирового лидера в области вычислений».
«С момента нашего основания 114 лет назад мы уделяли особое внимание рабочим местам и производству в Америке, и благодаря этим инвестициям и производственным обязательствам мы гарантируем, что IBM останется эпицентром самых передовых в мире вычислительных возможностей и возможностей искусственного интеллекта», — отметил генеральный директор Арвинд Кришна.
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За последние пять лет IBM потратила на исследования и разработки в мировом масштабе $33,6 млрд. Общие операционные расходы компании за этот период составили $141,8 млрд.
Мейнфреймовые системы IBM — серверы, формирующие внутреннюю инфраструктуру многих крупных предприятий — производятся в северной части штата Нью-Йорк. В бизнес-планах компании продолжить проектировать, создавать и собирать квантовые компьютеры в США.
IBM не единственные, кто поддерживает политику 47-го президента США по расширению и базированию производства в США. В частности, компании от Apple и Eli Lilly. разработали планы потратить миллиарды долларов на развитие отечественного производства после избрания Дональда Трампа.
Большие состояния не рождается в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит шире и видит глубже. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн. Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance.
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По материалам:
Діло
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