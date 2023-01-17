Стартап по экосистеме IT-компании IdeaSoft совместно с ООН запустил курс о криптовалютах — Finance.ua
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Стартап по экосистеме IT-компании IdeaSoft совместно с ООН запустил курс о криптовалютах

Криптовалюта
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Стартап по экосистеме IT-компании IdeaSoft совместно с ООН запустил курс о криптовалютах
Стартап по экосистеме IT-компании IdeaSoft совместно с ООН запустил курс о криптовалютах
Украинский стартап по экосистеме IT-компании IdeaSoft Global Ledger совместно с ООН запустил новый курс по криптовалютам. Он сфокусирован на противодействии незаконному использованию цифровых активов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Мы понимаем, что текущая скорость имплементации FATF Recommendation 15, руководящих принципов и других нормативных актов по криптовалютам на международном и государственном уровнях может не соответствовать темпам развития отрасли. „The sunrise problem“ (юрисдикции, размещающие операторов виртуальных активов без должного наблюдения) остается острой проблемой. Более того, с каждым годом злоумышленники используют новые способы отмывания „грязных“ криптосредств. Поэтому мы готовы и далее активно продвигать образование в этой сфере, чтобы способствовать улучшению работы международных организаций и правоохранительных органов», — рассказывает Lex Fisun, соучредитель Global Ledger.
В процессе курса участники смогут:
  • вести реальные расследования киберпреступлений;
  • изучать нарушения нормативно-правового режима с помощью профессиональных решений (включая GL-Vision);
  • получать практику как на основе исторических данных, так и по «живым» делам.
Курс будет использоваться при обучении представителей Киберполиции Украины, Министерства цифровой трансформации и Государственной службы финансового мониторинга.
Актуальность данного курса выросла в связи с военной агрессией россии против Украины.
На данный момент курс уже успешно используется в подготовке представителей украинской Киберполиции, Госфинмониторинга и Министерства цифровой трансформации Украины по предотвращению использования криптовалют в преступной, террористической деятельности и в обход международных санкций.

Майнинг и энергопотребление: «не все так однозначно?» 🧐

По материалам:
Finance.ua
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