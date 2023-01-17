Стартап по экосистеме IT-компании IdeaSoft совместно с ООН запустил курс о криптовалютах — Finance.ua

Стартап по экосистеме IT-компании IdeaSoft совместно с ООН запустил курс о криптовалютах Сегодня 22:13 — Криптовалюта

Стартап по экосистеме IT-компании IdeaSoft совместно с ООН запустил курс о криптовалютах

Украинский стартап по экосистеме IT-компании IdeaSoft Global Ledger совместно с ООН запустил новый курс по криптовалютам. Он сфокусирован на противодействии незаконному использованию цифровых активов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Мы понимаем, что текущая скорость имплементации FATF Recommendation 15, руководящих принципов и других нормативных актов по криптовалютам на международном и государственном уровнях может не соответствовать темпам развития отрасли. „The sunrise problem“ (юрисдикции, размещающие операторов виртуальных активов без должного наблюдения) остается острой проблемой. Более того, с каждым годом злоумышленники используют новые способы отмывания „грязных“ криптосредств. Поэтому мы готовы и далее активно продвигать образование в этой сфере, чтобы способствовать улучшению работы международных организаций и правоохранительных органов», — рассказывает Lex Fisun, соучредитель Global Ledger.

В процессе курса участники смогут:

вести реальные расследования киберпреступлений;

изучать нарушения нормативно-правового режима с помощью профессиональных решений (включая GL-Vision);

получать практику как на основе исторических данных, так и по «живым» делам.

Курс будет использоваться при обучении представителей Киберполиции Украины, Министерства цифровой трансформации и Государственной службы финансового мониторинга.

Актуальность данного курса выросла в связи с военной агрессией россии против Украины.

На данный момент курс уже успешно используется в подготовке представителей украинской Киберполиции, Госфинмониторинга и Министерства цифровой трансформации Украины по предотвращению использования криптовалют в преступной, террористической деятельности и в обход международных санкций.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.