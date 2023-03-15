Стартап OpenAI официально представил GPT-4 — Finance.ua

Стартап OpenAI официально представил GPT-4 Сегодня 10:09 — Технологии&Авто

Стартап OpenAI официально представил GPT-4

Компания OpenAI официально представила свою новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4, способного воспринимать информацию не только текстом, но и визуально.

Что в нем нового?

Отмечается, что GPT-4 стал более креативным и пригодным для сотрудничества, чем предшественник GPT-3,5. Он может генерировать, редактировать и выполнять с пользователями творческие и технические письменные задачи , такие как создание песен, написание сценариев или изучение стиля письма пользователя.

, такие как создание песен, написание сценариев или изучение стиля письма пользователя. Новая модель может анализировать изображение , однако отвечать будет только с помощью текста.



, однако отвечать будет только с помощью текста. Также GPT-4 способен обрабатывать более 25 тыс. текстовых слов, позволяя использовать такие случаи, как создание содержимого длинной формы, расширенные разговоры, а также поиск и анализ документов.



«Мы потратили 6 месяцев, чтобы сделать GPT-4 более безопасным и более согласованным. По нашим внутренним оценкам, GPT-4 на 82% реже реагирует на запросы по запрещенному контенту и на 40% чаще предоставляет фактические ответы, чем GPT-3.5», — рассказывают в компании.

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Однако улучшение, говорят в компании, можно увидеть по результатам тестов, включая LSAT (вводный тест для будущих юристов), SAT Math (тест по математике) и SAT Evidence-Based Reading & Writing (экзамены по чтению и письму). В этих тестах GPT-4 набрал 88% и выше, полный список экзаменов и баллы системы можно просмотреть здесь.

Добавляется, что GPT-4 будет доступен на платной версии чат-бота ChatGPT Plus и как API для разработчиков для создания приложений и служб.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман написал в Twitter, что GPT-4 «все еще имеет недостатки и все еще ограничен».

Економічна Правда По материалам:

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