Стартап OpenAI официально представил GPT-4 — Finance.ua

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Стартап OpenAI официально представил GPT-4

Технологии&Авто
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Стартап OpenAI официально представил GPT-4
Стартап OpenAI официально представил GPT-4
Компания OpenAI официально представила свою новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4, способного воспринимать информацию не только текстом, но и визуально.

Что в нем нового?

  • Отмечается, что GPT-4 стал более креативным и пригодным для сотрудничества, чем предшественник GPT-3,5. Он может генерировать, редактировать и выполнять с пользователями творческие и технические письменные задачи, такие как создание песен, написание сценариев или изучение стиля письма пользователя.
  • Новая модель может анализировать изображение, однако отвечать будет только с помощью текста.
  • Также GPT-4 способен обрабатывать более 25 тыс. текстовых слов, позволяя использовать такие случаи, как создание содержимого длинной формы, расширенные разговоры, а также поиск и анализ документов.
«Мы потратили 6 месяцев, чтобы сделать GPT-4 более безопасным и более согласованным. По нашим внутренним оценкам, GPT-4 на 82% реже реагирует на запросы по запрещенному контенту и на 40% чаще предоставляет фактические ответы, чем GPT-3.5», — рассказывают в компании.

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Однако улучшение, говорят в компании, можно увидеть по результатам тестов, включая LSAT (вводный тест для будущих юристов), SAT Math (тест по математике) и SAT Evidence-Based Reading & Writing (экзамены по чтению и письму). В этих тестах GPT-4 набрал 88% и выше, полный список экзаменов и баллы системы можно просмотреть здесь.
Добавляется, что GPT-4 будет доступен на платной версии чат-бота ChatGPT Plus и как API для разработчиков для создания приложений и служб.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман написал в Twitter, что GPT-4 «все еще имеет недостатки и все еще ограничен».
По материалам:
Економічна Правда
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