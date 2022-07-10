Starlink запустил сервис Maritime — спутниковый интернет для яхт 10.07.2022, 02:23 — Технологии&Авто

Starlink запустил сервис Maritime — спутниковый интернет для яхт

Илон Маск официально анонсировал Starlink Maritime — спутниковый интернет с малой задержкой и скоростью загрузки до 350 Мбит/с для яхт и катеров. Согласно карте покрытия, размещенной на сайте Starlink, сейчас сервис охватывает только тонкую полосу моря/океана вокруг Северной Америки, Южной Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии.

«От торговых судов до нефтяных вышек и яхт премиум-класса, Starlink Maritime позволяет вам подключаться из самых отдаленных вод мира, как это было бы в офисе или дома», — говорится на сайте компании.

Согласно карте охвата компании сейчас охвачена достаточно тонкая полоса моря/океана вокруг Северной Америки, Южной Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии. Гораздо большая часть Мирового океана будет охвачена в четвертом квартале 2022 года, а остальная часть планеты — в первом квартале 2023 года.

Как сообщает TechCrunch, комплект спутникового интернета Starlink Maritime будет стоить $10 000, а месячная подписка на сервис обойдется пользователю в $5000. При этом потребители имеют возможность приостанавливать и возобновлять предоставление услуг и получать счет только за те месяцы, когда пользуются сервисом.

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