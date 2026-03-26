Starlink выводит Wi-Fi во время полета на новые высоты

С развитием технологии Wi-Fi в самолетах станет бесплатным, как в отелях
С развитием технологии Wi-Fi в самолетах станет бесплатным, как в отелях
Спутниковый интернет Starlink активно меняет качество Wi-Fi в самолетах, предлагая скорость и задержку, близкую к домашнему интернету. Аналитики уже называют сервис новым стандартом авиации.
Система, созданная компанией SpaceX, использует более 9000 спутников на низкой орбите. Это позволяет достигать скорости до 350 Мбит/с с задержкой менее 100 мс. Благодаря этому пассажиры могут пользоваться видеозвонками и другими сервисами в реальном времени — раньше это было практически невозможно.
Для сравнения, старые системы Wi-Fi в самолетах работали на базе 3G/4G и снабжали до 10 Мбит/с на весь салон. Даже современные альтернативы значительно уступают Starlink по скорости.

Авиакомпании переходят на Starlink

Авиакомпании уже активно переходят на новую технологию. В частности, United Airlines планирует оснастить весь свой флот Starlink до конца года, модернизируя десятки самолетов ежемесячно. В список партнеров также входят Qatar Airways, Emirates, British Airways и Virgin Atlantic.

Перспективы развития

Эксперты прогнозируют, что с развитием технологии Wi-Fi в самолетах станет бесплатным, как в отелях. В то же время, полноценный уровень домашнего интернета в воздухе может стать массовым лишь через несколько лет.
