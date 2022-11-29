Starlink повысил цены для Украины — Finance.ua

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Starlink повысил цены для Украины

Личные финансы
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Starlink повысил цены для Украины
Starlink повысил цены для Украины
Цена на терминалы и подписку Starlink для Украины выросла до $700 и $75 соответственно. Кроме того, теперь придется платить еще и за доставку.
О повышении цен компания сообщила в электронных письмах своим пользователям.
Скриншот: НВ
Скриншот: НВ
«Ежемесячная цена сервисов Starlink вырастет с $60 до $75. Новая цена будет применяться с 29 декабря. Если вы не хотите продолжать подписку, вы можете отменить ее в любое время», — говорится в сообщении.
Кроме того, при заказе терминала Starlink с официального сайта в Украину придется заплатить $700 долларов и еще $50 за доставку.
Раньше заказать терминал в Украину можно было за $385, а стоимость подписки составляла $60.
Скриншот: НВ
Скриншот: НВ
Скриншот: НВ
Скриншот: НВ
По материалам:
НВ
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