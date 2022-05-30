Starlink на OLX: как в Украине торгуют интернетом от Илона Маска — Finance.ua
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Starlink на OLX: как в Украине торгуют интернетом от Илона Маска

Сегодня 05:07Технологии&Авто
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Starlink на OLX: как в Украине торгуют интернетом от Илона МаскаStarlink на OLX: как в Украине торгуют интернетом от Илона Маска
На сайте объявлений OLX.ua пользователи продают терминалы Starlink. Впервые оборудование для спутникового интернета было отправлено в Украину в разгар войны с рф.
Спутниковый Интернет Starlink в Украине появился недавно. Так, первые партии с оборудованием прибыли в нашу страну в конце февраля.
Затем было доставлено еще несколько партий. Вполне возможно, что через некоторое время на терминалы SpaceX обратили внимание частные заказчики из Украины. Таким образом, оборудование появилось и на вторичном рынке.
Сейчас терминалы SpaceX на сайте объявлений украинцам предлагают купить почти за 35 тысяч гривен.
Starlink на OLX: как в Украине торгуют интернетом от Илона Маска
Отметим, что сейчас в Украине работает более 10 тыс. терминалов Starlink, и спутниковым Интернетом пользуются уже более 150 тысяч человек. Благодаря терминалам восстанавливают Интернет на многих деоккупированных территориях Украины.

Starlink и Украина: как в нашей стране появился спутниковый интернет

Все началось с того, что вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Твиттере обратился к основателю компании SpaceX Илону Маску. Он объяснил, что Украина отражает агрессию рф и нуждается в Starlink.
Илон Маск отреагировал мгновенно и отправил «гуманитарный груз» абонентского оборудования в Украину.
Переписка в Twitter Михаила Федорова и Илона Маска завершилась тем, что компания обновила программное обеспечение системы.
В результате терминалы стали более энергоэффективными, ими можно пользоваться в движении и подключать к автомобильному прикуривателю.

Как работает Starlink и помогает Украине в войне

По материалам: Сьогодні
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