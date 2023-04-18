Starlink может блокировать терминалы пользователей, загружающих пиратский контент — Finance.ua

Starlink может блокировать терминалы пользователей, загружающих пиратский контент Сегодня 21:36 — Технологии&Авто

SpaceX начала высылать предупреждения пользователям, которые загружают (а главное — распространяют) нелицензированные фильмы, сериалы и другой контент, используя торрент-трекеры через терминалы Starlink.

Как сообщают в сообществе Народный Starlink, первые уведомления начали приходить еще в начале 2023 года, а за продолжение пиратской деятельности SpaceX может полностью отключить терминал от связи.

За какие действия Starlink может выслать предупреждение

Пользователи, скачивающие пиратский контент с использованием Starlink, рано или поздно получат предупреждение от компании. Первые подобные сообщения начали приходить еще в 2021 году, но тогда сервис еще не работал на территории Украины.

По наблюдениям пользователей Reddit, антипиратская политика SpaceX распространяется не на весь пиратский контент, а лишь на попытки загрузить контент, принадлежащий крупным компаниям, которые тратят деньги на отслеживание загрузок.

Так пользователь под ником substrate-97 для эксперимента загружал разные торрент-файлы в течение двух месяцев, но никаких сообщений так и не получал, пока не попытался получить контент, принадлежащий «компании из списка Fortune 500».

С началом войны в Украине начал работу Starlink. А украинские пользователи, преимущественно привыкшие свободно потреблять пиратский контент, начали получать письма с предупреждениями. Последняя подобная жалоба касалась нелегальной загрузки фильма «Форсаж» через торрент.

Что грозит владельцу и пользователям терминала?

Starlink подчиняется общему законодательству о нарушении авторских прав, поэтому, как и обычные интернет-провайдеры, посылает автоматическое предупреждение при загрузке пиратского контента. За повторные нарушения компания также может налагать санкции, включая полную блокировку доступа.

«Да, это может привести к отключению сервиса, и кто-то останется без связи. Да, это значит, что качать с терминала Starlink торренты и другую фигню пока не стоит, даже если очень хочется. Да, это значит, что оператор сети Starlink, компания SpaceX будет вынуждена реагировать на такие жалобы. И вероятнее всего, будет настраивать соответствующие инструменты контроля, а может, и ограничение трафика нарушителям», — написал администратор сообщества «Народный Starlink» Владимир Степанец.

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