Старинный колумбийский изумруд будет продан с аукциона. Деньги пойдут на помощь Украине — Finance.ua

Старинный колумбийский изумруд будет продан с аукциона. Деньги пойдут на помощь Украине Сегодня 18:05 — Банковские металлы

Старинный колумбийский изумруд будет продан с аукциона. Деньги пойдут на помощь Украине, Фото:Sotheby’s

Драгоценный камень весом 6,25 карата был найден на затонувшем испанском судне Нуэстра-Сеньора-де-Аточа. Вскоре он уйдет с молотка на Sotheby’s Magnificent Jewels, где, как ожидается, за него выручат 50-70 тыс. долларов.

Корабль под названием Нуэстра-Сеньора-де-Аточа затонул во время урагана в 1622 году. На его борту было множество драгоценностей, в том числе редкий крупный колумбийский изумруд.

Судно оставалось под водой у берегов Флориды более 300 лет.

Сокровища Нуэстра-Сеньора-де-Аточа извлекли в 1985 году. Их обнаружила экспедиция, спонсируемая Фрэнком Пердью, ныне покойным генеральным директором Perdue Farms. Изумруд он подарил своей жене Митке. Долгое время камень украшал ее перстень.

Летом 2022 года женщина посетила Украину. Увиденное настолько поразило ее, что она решила расстаться с драгоценностью, которую она называет своим «самым ценным приобретением». Вырученные деньги Митке Пердью планирует передать на покупку гуманитарной помощи Украине. За изумруд планируют получить от 50 тыс. до 70 тыс. долларов.

Многие люди в Украине и за рубежом охотно помогают стране, пострадавшей от вооруженной агрессии россии. Они перечисляют крупные суммы на гуманитарные нужды и на армию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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