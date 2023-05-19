Старейшая Библия на иврите продана на аукционе за $38,1 млн — Finance.ua

Старейшая Библия на иврите продана на аукционе за $38,1 млн Сегодня 18:39 — Мир

Старейшая Библия на иврите продана на аукционе за $38,1 млн

Старейшая Библия на иврите Codex Sassoon, датируемая концом IX — началом X века н. э., была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $38,1 млн.

Об этом аукционный дом сообщил на своей странице в Twitter. Владельцем рукописи стала организация «ANU — Музей еврейского народа», расположенная в Тель-Авиве.

Codex Sassoon — это ранняя и наиболее полная еврейская Библия из когда-либо обнаруженных. Она содержит все 24 книги еврейской Библии (Танах), за исключением некоторых страниц из Книги Бытия. Считается, что реликвия была создана в Израиле или в Сирии и насчитывает 396 пергаментных страниц. Библия названа по имени одного из своих предыдущих владельцев — коллекционера Дэвида Соломона Сассуна.

Эксперты отмечают, что, несмотря на небольшие потертости, текст Библии остается разборчивым. Для создания Codex Sassoon было использовано около 400 пергаментных листов и шкура более 100 животных.

Codex Sassoon считался утраченным более шести веков после разрушения синагоги на северо-востоке Сирии, где он хранился. Найти реликвию удалось в 1929 году, после чего ее купил коллекционер Дэвид Соломон Сассун. В последний раз Codex Sassoon продавалась на аукционе в 1989 году за $3,19 млн (около $8 млн по текущему курсу). С 1989 г. владельцем Библии был швейцарский финансист и коллекционер Жаки Сафра.

Долгое время самой дорогой книгой или историческим документом, проданным на аукционе, считался Кодекс Лестера — тетрадь научных записей, сделанных Леонардо да Винчи в 1504—1510 годах. В 1994 году ее приобрел соучредитель Microsoft миллиардер Билл Гейтс за $30,8 млн (по текущему курсу). Однако в ноябре 2021 года был установлен новый рекорд. Американский инвестор Кеннет Гриффин выкупил первое издание Конституции США за $43,2 млн.

borgexpert По материалам:

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