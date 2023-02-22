Станки лазерной резки Virmer — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Станки лазерной резки Virmer Сегодня 16:17 — Технологии&Авто

Станки для лазерной резки металла Virmer поставляются по всему миру. Вирмер имеет более чем 15-летний опыт производства промышленного оборудования для различных отраслей промышленности. Они являются поставщиком в Нидерландах, но также поставляют станки для лазерной резки металла в страны Европы.

Небольшие металлообрабатывающие компании используют более портативные модели, но лазерные резаки по металлу являются стандартным маслом, используемым в механических мастерских и обрабатывающих производствах. Небольшие металлообрабатывающие компании, строительные бюро и даже любители доступны в гаражах для тех, кому может потребоваться резка металлических листов, труб и прутков из таких материалов, как нержавеющая сталь и алюминий.

Резка металлических материалов.

Резак CO2:

Резаки CO2 начального уровня позволяют легко резать такие материалы, как картон, акрил и дерево, поскольку эти материалы легко горят и поглощают свет. Напротив, металл проводит тепло и обладает отражающими свойствами, поэтому лазер должен сфокусировать свою энергию на небольшой площади, чтобы проникнуть через нее.

Co2-лазер может резать такие металлы, как нержавеющая сталь и сталь. Но все металлы обладают разными уникальными способностями, поэтому все зависит от свойств металла.

Лазерное волокно:

Волоконные лазеры помогают резать алюминий и медь.

Твердый оптоволоконный кабель используется в волоконном лазере в качестве приемной среды. Этот кабель содержит некоторые очень редкоземельные металлы, такие как неодим, диспрозий, празеодим, тулий и гольмий.

Для высококонтрастной маркировки хорошо подходят волоконные лазеры. Они являются отличным вариантом для постоянной маркировки серийных номеров, штрих-кодов и матриц данных на металлах, поскольку они имеют меньший фокусный диаметр и в 100 раз более интенсивны, чем системы CO2. Для таких приложений, как прямая маркировка компонентов и идентификация продукции, волоконные лазеры используются повсеместно.

Важные части станков для лазерной резки:

Путь отражателя

Лазерная режущая головка

Блок питания лазера

Лазерный генератор

Водяной охладитель (при водяном охлаждении)

Панель управления

Система ЧПУ

Несколько простых вещей могут ускорить процесс лазерной резки и добиться наилучших результатов. Секрет успешного проекта с использованием лазерной резки CO2 или волоконного лазера заключается в том, чтобы узнать, как они реагируют на различные материалы после сочетания соответствующего лазерного резака, мощности лазера и материалов.

Самые требовательные услуги станков для лазерной резки:

Лазерные резаки по металлу стоят дорого, и только у некоторых есть время или ресурсы для их использования. К счастью, есть и другие, гораздо более дешевые способы получения металлической стружки. Несколько сервисов сделают это за вас, и часто все, что вам нужно сделать, это загрузить файлы САПР по мгновенной цене, отправить дизайн, оплатить материалы и доставку и ждать. Вы можете разместить мгновенный заказ в соответствии с вашими требованиями и получить машину по вашему выбору.

Крупнейшим поставщиком станков для лазерной резки металла на заказ является компания Virmer.

Важным отличием является то, что металл является отражающим, и некоторые, особенно CO2-лазеры, не могут выдержать без отражения лазером лазерного излучателя. Из-за этого стали с низким коэффициентом отражения являются основной целью применения CO2-лазеров мощностью от 150 до 300 Вт.

Волоконные лазеры работают по другой теории, чем CO2-лазеры, что позволяет им достигать во много раз большей мощности практически без ухудшения характеристик.

Как и в случае с другими лазерами и материалами, успешная лазерная резка металла требует тестирования для определения идеальной точки фокусировки, мощности и скорости. Как показывает опыт, используйте только CO2-лазеры для резки металлов с меньшей отражающей способностью, таких как сталь. Волоконные лазеры могут резать большинство металлов, но очень важно правильно определить параметры импульса и мощности для каждого материала.

Преимущества и опасности станков для лазерной резки:

Обработка лазерным лучом имеет много преимуществ, а также несколько незначительных недостатков. Одним из преимуществ является то, что он может резать любой материал и не требует дорогостоящего оборудования. Более того, он работает с большей точностью и точностью и не испытывает поверхностного износа. Основным недостатком обработки лазерным лучом являются деньги, необходимые для ее эксплуатации. Когда пластик плавится, он также может выделять опасные газы.

Virmer По материалам:

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