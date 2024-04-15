🤳Стань UGC-креатором Finance.ua и получи 500 грн за видео — Finance.ua

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🤳Стань UGC-креатором Finance.ua и получи 500 грн за видео

Кредит&Депозит
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🤳Стань UGC-креатором Finance.ua и получи 500 грн за видео
🤳Стань UGC-креатором Finance.ua и получи 500 грн за видео
Почему мы хотим работать с тобой как с ugc-креатором контента:👉 Finance.ua хочет развеять миф, что оформление страхования — это трудный и долгий процесс, поэтому мы хотим поддержать начинающих блогеров и с их помощью показать, что процесс страхования — это легко и быстро. Как происходит сотрудничество с Finance.ua:
🔖 Оставь данные для связи по ссылке.
🤳 Сними видео по технической задаче, его можно скачать по ссылке.
Пришли видео менеджеру в Telegram с того аккаунта, который был указан в форме регистрации.
👩‍💻 Согласование видео менеджером (до 3 рабочих дней)
📅 Результаты согласования менеджер отправит в Telegram
💸 В случае принятия видео — оплата 500 грн за один видеоролик.

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По материалам:
Finance.ua
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