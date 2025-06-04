Станьте лицом финансового блогинга Украины — подайтесь на Fin Blogger Award 2025 — Finance.ua
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Станьте лицом финансового блогинга Украины — подайтесь на Fin Blogger Award 2025

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Станьте лицом финансового блогинга Украины — подайтесь на Fin Blogger Award 2025
Станьте лицом финансового блогинга Украины — подайтесь на Fin Blogger Award 2025
Fin Blogger Award 2025 — больше, чем просто премия. Это увлекательное шоу с яркими эмоциями, нетворкингом и самыми влиятельными фигурами в мире финансов.
Давно мечтаете рассказать о своем экспертном блоге на тему инвестиций? Хотите, чтобы вас услышала, увидела и оценила многотысячная аудитория? Тогда станьте участником грандиозного события, которое состоится 26 июня в Киеве, и докажите, что вы профи, в одной из основных номинаций:
1) Лучший YouTube-канал об инвестициях, 2) Лучший инстаблог об инвестициях, 3) Лучший Telegram-канал для инвесторов, 4) Лучший блог о финансах для женщин, 5) Проект года по финансовой грамотности для семей, 6) Инвестиционный ментор года, 7) Медиаперсона инвестиционного рынка.
Также вы можете присоединиться к одной из внеконкурсных номинаций:
1) Главный мультиинвестор Украины.
2) Ментор по портфельному инвестированию.
3) Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций.
4) Вирусный контент года: охват и влияние.
5) Инвестор года, который вдохновляет.
6) Будущий голос финансового блогинга.
Номинанты внеконкурсной номинации «Будущий голос финансового блогинга» примут участие в квесте. Победитель получит главный приз — инвестиционный портфель акций на сумму $2 000 на свой счет. Остальные участники этой номинации получат акцию на брокерский счет.
Важно! Участник может принять участие одновременно в одной основной и одной внеконкурсной номинации. Для этого он должен подать две заявки в одной форме — одну на основную номинацию, другую — на внеконкурсную.
Заявки принимаются до 5 июня, так что не медлите!
6 июня жюри проверят всех номинантов на соответствие критериям, а после этого до 23 июня на сайте конкурса Fin Blogger Award состоится голосование для всех желающих. Кто станет победителем ㅡ определят украинцы, интересующиеся темой финансов. Торжественная церемония награждения, которую проведет харизматичный Григорий Решетник, состоится 26 июня в Киеве. Однако это будет вечер не только наград и благодарностей. Гостей также ожидает шоу иллюзиониста Илии Кормана и интерактивная выставка, посвященная истории развития инвестирования в Украине. Итак, давайте подытожим:
Дедлайн подачи заявок: 5 июня
Церемония награждения: 26 июня
Форма для подачи заявки: https://forms.gle/BjXJRSRVu5NaakvPA
Присоединяйтесь, чтобы получить незабываемый опыт и побороться за звание лучшего!

Участвовать в премии

По материалам:
Finance.ua
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