Стало известно, сколько водительских удостоверений обменяли украинцы за рубежом в этом году — Finance.ua

Стало известно, сколько водительских удостоверений обменяли украинцы за рубежом в этом году
Сервисные центры МВД сотрудничают с обособленными подразделениями ГП «Документ» за границей. В 10 центрах «Паспортного сервиса» в 6 странах мира можно получить услугу обмена украинского водительского удостоверения на такое же украинское. За 5 месяцев этого года услугой обмена уже успешно воспользовались почти 13,5 тысячи водителей в Польше, Словакии, Турции, Чехии, Германии и Испании.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Где удостоверения обменивают больше всего
С начала года по состоянию на 5 июня больше всего обменов водительского удостоверения состоялось в Польше. В 4 центрах ГП «Документ» в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске услугой воспользовались более 10 тысяч водителей, которым нужно было обменять удостоверение водителя на новое.
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На втором месте Германия — выдано почти 1 200 новых водительских удостоверений вместо старых, просроченных или из-за изменения личных данных. В этой стране два центра ГП «Документ» в Берлине и Кельне предоставляют не только услуги паспортного сервиса, но и услугу по обмену украинского водительского удостоверения на такое же украинское.
Тройку лидеров по количеству обменов водительского удостоверения за рубежом «замыкает» Чехия. В Праге уже выдали более 1 тысячи украинских водительских удостоверений в связи с обменом.
В Словакии обменено около 750 водительских удостоверений, в Турции — почти 250, и в Испании — более 40.
Адреса, где проводят обмен водительского удостоверения
Адреса, где работают мобильно-технические комплексы и стационарные центры обслуживания граждан «Паспортный сервис» за границей, и где проводят обмен водительского удостоверения:
- Варшава, Aleji Jerozolimskie, 179, 02−222, 2 этаж ТРЦ «Blue City»;
- Гданьск, Aleja Grunwaldzka 415, 80−309;
- Краков, Pawia, 5, 31−154, 2 этаж ТЦ «Galeria Krakowska», вход из паркинга сектора С;
- Вроцлав, plac Grunwaldzki 22, 50−363;
- Стамбул, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, паркинг за ТЦ «Аэропорт»;
- Прага, 110−00, Náměstí Republiky 656/8, паркинг ТЦ «Kotva»;
- Братислава, 821−09, Mlynské nivy 5A, территория автостанции -1 этаж ТЦ «Nivy centrum»;
- Валенсия, Xàtiva, 46 007, рядом со станцией метро и железнодорожным вокзалом;
- Берлин, Am Treptower Park 14, 12 435, этаж 2;
- Кельн, Breslauer Platz, 50 668.
Запись на получение услуг производится онлайн через сайт «Паспортного сервиса», а также есть обслуживание в порядке «живой» очереди.
В каких случаях предоставляется услуга обмена водительского удостоверения:
- непригодность удостоверения для дальнейшего пользования (испорчено, записи не читаются
и т. п.);
- изменение персональных данных владельца (фамилия, имя, отчество);
- по истечении срока действия водительского удостоверения (в частности, для удостоверений, выданных впервые на 2 года, обмен происходит без сдачи экзаменов, если водитель в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения совершил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения);
- по желанию собственника.
Для получения услуги водительского обмена необходимо представить пакет документов:
- паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства;
- справка налогоплательщика — «идентификационный код»;
- имеющееся удостоверение водителя, подлежащее обмену;
- документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака
и т. п.) в случае изменения таких данных.
Алгоритм предоставления услуги
Обмен водительских удостоверений за границей происходит по следующему алгоритму:
- сотрудники ГП «Документ» получают от клиента полный пакет документов, фотографируют его и оформляют заявку на обмен водительского удостоверения;
- онлайн-заявку в Украине рассматривает администратор сервисного центра МВД и одобряет или отклоняет — в случае одобрения обмена сотрудники ГП «Документ» отпечатывают на специальном бланке новый документ, а старый изымают. В случае отклонения администратор дает объяснения причины отказа обмена.
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В случае, если имеющееся удостоверение было выдано до 2013 года, дополнительно производится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи. Время предоставления услуги увеличивается на время получения ответа на запрос.
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