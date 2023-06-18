Стало известно, сколько водительских удостоверений обменяли украинцы за рубежом в этом году — Finance.ua

Стало известно, сколько водительских удостоверений обменяли украинцы за рубежом в этом году Сегодня 06:42 — Личные финансы

Стало известно, сколько водительских удостоверений обменяли украинцы за рубежом в этом году

Сервисные центры МВД сотрудничают с обособленными подразделениями ГП «Документ» за границей. В 10 центрах «Паспортного сервиса» в 6 странах мира можно получить услугу обмена украинского водительского удостоверения на такое же украинское. За 5 месяцев этого года услугой обмена уже успешно воспользовались почти 13,5 тысячи водителей в Польше, Словакии, Турции, Чехии, Германии и Испании.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Где удостоверения обменивают больше всего

С начала года по состоянию на 5 июня больше всего обменов водительского удостоверения состоялось в Польше. В 4 центрах ГП «Документ» в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске услугой воспользовались более 10 тысяч водителей, которым нужно было обменять удостоверение водителя на новое.

На втором месте Германия — выдано почти 1 200 новых водительских удостоверений вместо старых, просроченных или из-за изменения личных данных. В этой стране два центра ГП «Документ» в Берлине и Кельне предоставляют не только услуги паспортного сервиса, но и услугу по обмену украинского водительского удостоверения на такое же украинское.

Тройку лидеров по количеству обменов водительского удостоверения за рубежом «замыкает» Чехия. В Праге уже выдали более 1 тысячи украинских водительских удостоверений в связи с обменом.

В Словакии обменено около 750 водительских удостоверений, в Турции — почти 250, и в Испании — более 40.

Адреса, где проводят обмен водительского удостоверения

Адреса, где работают мобильно-технические комплексы и стационарные центры обслуживания граждан «Паспортный сервис» за границей, и где проводят обмен водительского удостоверения:

Запись на получение услуг производится онлайн через сайт «Паспортного сервиса» , а также есть обслуживание в порядке «живой» очереди.

В каких случаях предоставляется услуга обмена водительского удостоверения:

непригодность удостоверения для дальнейшего пользования (испорчено, записи не читаются и т. п. );

); изменение персональных данных владельца (фамилия, имя, отчество);

по истечении срока действия водительского удостоверения (в частности, для удостоверений, выданных впервые на 2 года, обмен происходит без сдачи экзаменов, если водитель в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения совершил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения);

по желанию собственника.

Для получения услуги водительского обмена необходимо представить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства;

справка налогоплательщика — «идентификационный код»;

имеющееся удостоверение водителя, подлежащее обмену;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п. ) в случае изменения таких данных.

Алгоритм предоставления услуги

Обмен водительских удостоверений за границей происходит по следующему алгоритму:

сотрудники ГП «Документ» получают от клиента полный пакет документов, фотографируют его и оформляют заявку на обмен водительского удостоверения;

онлайн-заявку в Украине рассматривает администратор сервисного центра МВД и одобряет или отклоняет — в случае одобрения обмена сотрудники ГП «Документ» отпечатывают на специальном бланке новый документ, а старый изымают. В случае отклонения администратор дает объяснения причины отказа обмена.

В случае, если имеющееся удостоверение было выдано до 2013 года, дополнительно производится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи. Время предоставления услуги увеличивается на время получения ответа на запрос.

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