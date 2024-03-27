Стало известно, сколько Украина заработает за участие в Евро-2024 — Finance.ua
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Стало известно, сколько Украина заработает за участие в Евро-2024

Казна и Политика
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Стало известно, сколько Украина заработает за участие в Евро-2024
Стало известно, сколько Украина заработает за участие в Евро-2024
Участие в чемпионате Европы по футболу — это не только престижно, но и выгодно.
Об этом свидетельствуют обновленные данные призового фонда турнира от УЕФА.
Только на самом выходе в финальную часть турнира Украина неплохо обогатилась в финансовом плане. За выход на Евро-2024 каждая сборная получит по 9,25 миллионов евро.
Впрочем, если наша сборная не остановится на достигнутом, и будет и далее побеждать соперников, то сможет заработать гораздо больше.

Призовой фонд Евро-2024 от УЕФА:

  • Выплата за участие на чемпионате Европы в Германии — 9,25 миллиона евро;
  • Бонус за каждую победу на групповом этапе 1 миллион евро за ничью 500 тысяч;
  • Проход в 1/8 финала Евро-2024 — 1,5 миллиона евро;
  • Квалификация в четвертьфинал соревнований — 2,5 миллиона евро;
  • Квалификация к ½ финала Евро-2024 — 4 миллиона евро;
  • Вице-чемпион получит доплату в размере 5 миллионов евро;
  • Чемпион Европы-2024 заработает дополнительно еще 8 миллионов евро.
Таким образом, максимальная сумма, которую может получить сборная Украины, если станет чемпионом Европы, выиграв при этом все матчи на турнире, будет составлять 28,25 миллиона евро.
По материалам:
Корреспондент.net
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