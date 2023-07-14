Стало известно, сколько россиян находится на Запорожской АЭС — Finance.ua

Стало известно, сколько россиян находится на Запорожской АЭС Сегодня 11:45 — Казна и Политика

На временно оккупированной Запорожской АЭС сейчас около 500 россиян. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«Около 500 российских военных и работников „Росатома“ находятся на станции. Мы не знаем, какое они применяют вооружение, каким минировали и минируют станцию», — заявил он.

Глава ОВА подчеркнул, что российские захватчики используют площадку оккупированной станции для хранения боеприпасов. Также оттуда враг стреляет по населенным пунктам Запорожской и Донецкой областей, зная, что Украина не будет бить в ответ, чтобы не нарушать гуманитарные конвенции.

Ситуация на ЗАЭС

В июне в разведке сообщили, что российские захватчики утвердили план теракта на временно оккупированной Запорожской АЭС. В частности, по словам главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, ускорить катастрофу противник может с помощью технических средств.

Об угрозе провокаций на ЗАЭС предупреждали и в Генеральном штабе ВСУ. Военные сообщали, что на крыше двух энергоблоков россияне разместили неизвестные предметы, похожие на взрывные устройства.

Позже появились спутниковые снимки, на которых зафиксированы неустановленные белые предметы на крыше ЗАЭС.

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УНІАН По материалам:

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