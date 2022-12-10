Стало известно, сколько людей в мире пользуются 5G и где лучшее покрытие — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стало известно, сколько людей в мире пользуются 5G и где лучшее покрытие

Технологии&Авто
20
Стало известно, сколько людей в мире пользуются 5G и где лучшее покрытие
Стало известно, сколько людей в мире пользуются 5G и где лучшее покрытие
Хотя 5G еще очень далеко до показателей распространенности 4G, производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson считает, что к концу года по всему миру будет подключено 1 млрд беспроводных абонентов.
Об этом сообщает The Verge.
К примеру, в Южной Америке операторы заявляют о верховенстве 5G последние три года. Однако около 35% абонентов мобильной связи перейдут на 5G в конце 2022-го. При этом охват населения называют 80%. Вероятно, такая разница в охвате и фактических пользователях возникла потому, что не все имеют соответствующие смартфоны.
Вместе с тем, в Ericsson указывают минус 5G — цену. Операторы берут прибавки при больших скоростях. В Западной Европе есть беспроводные планы с разными уровнями скорости. Но практика в целом единичная. Около 25% операторов прибавляют 40% стоимости тарифного плана с 5G.
5G прочат звание самой быстрой технологии мобильной связи. По состоянию на конец ноября около 230 телекомкомпаний развернули соответствующие сети. А лидером по этому вопросу считаются Северная Америка и Северо-Восточная Азия.
По материалам:
ТоНеТо
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.