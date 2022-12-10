Стало известно, сколько людей в мире пользуются 5G и где лучшее покрытие — Finance.ua

Стало известно, сколько людей в мире пользуются 5G и где лучшее покрытие Сегодня 01:45 — Технологии&Авто

Стало известно, сколько людей в мире пользуются 5G и где лучшее покрытие

Хотя 5G еще очень далеко до показателей распространенности 4G, производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson считает, что к концу года по всему миру будет подключено 1 млрд беспроводных абонентов.

Об этом сообщает The Verge.

К примеру, в Южной Америке операторы заявляют о верховенстве 5G последние три года. Однако около 35% абонентов мобильной связи перейдут на 5G в конце 2022-го. При этом охват населения называют 80%. Вероятно, такая разница в охвате и фактических пользователях возникла потому, что не все имеют соответствующие смартфоны.

Вместе с тем, в Ericsson указывают минус 5G — цену. Операторы берут прибавки при больших скоростях. В Западной Европе есть беспроводные планы с разными уровнями скорости. Но практика в целом единичная. Около 25% операторов прибавляют 40% стоимости тарифного плана с 5G.

5G прочат звание самой быстрой технологии мобильной связи. По состоянию на конец ноября около 230 телекомкомпаний развернули соответствующие сети. А лидером по этому вопросу считаются Северная Америка и Северо-Восточная Азия.

ТоНеТо По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.