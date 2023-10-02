Стало известно сколько грантов и кредитов Украина получила в сентябре: куда пойдут деньги — Finance.ua

Стало известно сколько грантов и кредитов Украина получила в сентябре: куда пойдут деньги Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Стало известно сколько грантов и кредитов Украина получила в сентябре: куда пойдут деньги

В сентябре 2023 года государственный бюджет Украины получил около 3 миллиардов долларов в виде грантов и льготных кредитов.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, предоставляемые на безвозвратных условиях грантовые средства составили более 40% из общего объема помощи.

«Среди доноров в сентябре 2023 года: Европейский Союз — 1,6 млрд долларов США (льготное финансирование); Соединенные Штаты Америки — 1,25 млрд долларов США (грант); Всемирный банк под гарантию Великобритании — 100 млн долларов США (льготное финансирование)», — говорится в сообщении.

Средства от Евросоюза стали уже восьмым траншем в рамках масштабной макрофинансовой помощи на текущий год. Общий объем финансирования по этой программе составляет 18 миллиардов евро, из которых Украина получила уже 13,5 миллиардов. Эта макрофинансовая помощь предоставляется на льготных условиях, ведь срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты и прочие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

Грант от США и льготный кредит под гарантию Великобритании являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «PEACE in Ukraine». Срок погашения кредита под гарантию Великобритании составляет 19 лет с пятилетним льготным периодом. В этом году Украина получила уже 9,8 миллиарда долларов грантов от США и 600 миллионов долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

«Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности на обеспечение социальной защиты населения, оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды», — подчеркнули в Минфине.

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УНІАН По материалам:

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